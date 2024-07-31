scorecardresearch
Stock Market: Sensex ने बनाया नया रिकॉर्ड, 81,741 पर हुआ बंद

भारतीय शेयर बाजार ने 31 जुलाई को नया उच्चतम स्तर हासिल किया, सेंसेक्स 286 अंक बढ़कर 81,741 पर बंद हुआ।

Aryan Jakhar
New Delhi, Jul 31, 2024 19:03 IST

भारतीय शेयर बाजार ने 31 जुलाई 2024 को एक नया रिकॉर्ड बनाया। जब सेंसेक्स 286 अंक की वृद्धि के साथ 81,741 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 ने भी 94 अंकों की बढ़त दर्ज की, और 24,951 के स्तर पर समाप्त हुआ। यह लगातार चौथा दिन है जब बाजार ने उच्चतम स्तर पर बंद होने का रिकॉर्ड बनाया है।

बाजार की स्थिति

सेंसेक्स, जो कि 30 शेयरों का एक बेंचमार्क इंडेक्स है, ने 0.35% की वृद्धि के साथ 81,741.34 पर समाप्त किया। वहीं, निफ्टी 50 ने 0.38% की वृद्धि के साथ 24,951.15 पर बंद हुआ। इस दिन की ट्रेडिंग में मुख्य रूप से वित्तीय, ऊर्जा और ऑटोमोबाइल सेक्टरों में मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला।

प्रमुख कंपनियों का प्रदर्शन

इस दिन जीएआईएल (GAIL) के शेयरों में 4.77% की वृद्धि हुई, जो कि 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 246.30 पर पहुंच गया। इसके अलावा, मारुति सुजुकी के शेयरों में भी 3.89% की वृद्धि देखी गई, जिससे कंपनी का स्टॉक 13,375 पर पहुंच गया।

वैश्विक संकेत

बाजार की इस तेजी को वैश्विक संकेतों का भी समर्थन मिला। अमेरिका में शेयर बाजारों में हल्की बढ़त देखने को मिली, जिससे निवेशकों का मनोबल बढ़ा। इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतों में भी वृद्धि हुई, जो कि भारतीय बाजार के लिए सकारात्मक संकेत है।

निवेशकों की धारणा

विश्लेषकों का मानना है कि बाजार में यह तेजी मुख्य रूप से मजबूत कॉर्पोरेट आय और सकारात्मक आर्थिक संकेतों के कारण है। निवेशकों ने आगामी तिमाही परिणामों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है, जिससे बाजार में और भी तेजी की उम्मीद जताई जा रही है।

इस दिन के बाजार प्रदर्शन ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों का विश्वास मजबूत है। सेंसेक्स और निफ्टी के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में बाजार में और भी तेजी देखने को मिल सकती है।इस प्रकार, 31 जुलाई 2024 को भारतीय शेयर बाजार ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है, जो निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
