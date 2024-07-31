Realme 13 Pro 5G,भारत में हुआ लॉन्च, जानिए कीमत, स्पेसिफिकेशन और बहुत कुछ…..

Realme ने आज आधिकारिक तौर पर अपने स्मार्टफोन Realme 13 Pro 5G और Realme 13 Pro Plus 5G को भारतीय बाजार में पेश कर दिया है। दोनों मॉडलों में Monet से प्रेरित एक अद्वितीय डिज़ाइन है और नए HYPERIMAGE+ आर्किटेक्चर के माध्यम से AI क्षमताओं पर जोर देते हुए महत्वपूर्ण कैमरा अपग्रेड के साथ आते हैं। इस innovation का उद्देश्य बेहतर छवियों को कैप्चर करने के लिए artificial intelligence का उपयोग करके फोटोग्राफिक अनुभव को बढ़ाना है।

advertisement

Also Read: जानिए 1 August से कौन से नियम में हो रहे है बदलाव !

Price और Availability

Realme 13 Pro 5G तीन आकर्षक रंगों में आया है, जो Monet Purple, Monet Gold और Emerald Green हैं। दूसरी ओर, Realme 13 Pro Plus 5G Monet Purple और Monet Gold में उपलब्ध है। दोनों मॉडल 6 अगस्त को दोपहर 12 बजे से Flipkart, Realme.com और अन्य रिटेल स्टोर्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे।

Realme 13 Pro 5G 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मॉडल की क़ीमत ₹26,999 है लेकिन इसे डिस्काउंट के साथ ₹23,999 में ख़रीदा जा सकता है। वहीं Realme 13 Pro Plus 5G 8GB RAM और 256GB स्टोरेज संस्करण की शुरुआती कीमत ₹32,999 है जो कि डिस्काउंट के बाद ₹29,999 है।

Specifications और Features

दोनों स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट और 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ 6.7-इंच AMOLED डिस्प्ले है। वे Snapdragon 7s Gen 2 5G चिपसेट द्वारा संचालित हैं, विशेष रूप से intensive gaming session के दौरान सुचारू प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए 9-लेयर 3D VC कूलिंग सिस्टम द्वारा पूरक हैं।

Camera Capabilities

Realme 13 Pro Plus 5G ट्रिपल कैमरा सेटअप से लैस है, जिसे "Ultra Clear Camera with AI."नाम दिया गया है। इसमें 50MP Sony LYT-701 मुख्य सेंसर, 50MP Sony LYT-600 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 8MP अल्ट्रावाइड लेंस शामिल है। दूसरी ओर, Realme 13 Pro 5G डुअल-कैमरा सिस्टम के साथ आता है, जिसमें 50MP Sony LYT-600 मुख्य सेंसर और 8MP अल्ट्रावाइड लेंस है। दोनों मॉडल फोटोग्राफी अनुभव को बेहतर बनाने के लिए AI Pure Bokeh, AI Natural Skin Tone, AI Ultra Clarity और AI Group Photo जैसे एडवांस्ड AI फीचर्स से लैस हैं।

Battery और Charging

Realme 13 Pro Plus 5G 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5200mAh की बैटरी द्वारा संचालित है। Realme 13 Pro 5G 5200mAh की बैटरी से लैस है जो 45W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इन नए परिवर्धन के साथ, Realme एक स्टाइलिश डिज़ाइन की पेशकश करते हुए, कैमरा और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्मार्टफोन प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखता है।