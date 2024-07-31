जानिए 1 August से कौन से नियम में हो रहे है बदलाव !

1अगस्त 2024 से, FASTag के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर टोल प्लाजा पर वाहनों की सुगमता और समय प्रबंधन पर पड़ेगा। ये बदलाव उन उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं जो अपने FASTag अकाउंट में आवश्यक अपडेट नहीं करेंगे। नए नियमों का उद्देश्य टोल प्लाजा पर भीड़ को कम करना और इलेक्ट्रॉनिक टोल भुगतान की प्रक्रिया को और सुगम बनाना है।

FASTag के नियमों में मुख्य बदलाव

1. नो योर कस्टमर (KYC) प्रक्रिया का बदलाव

FASTag के नियमों में सबसे बड़ा बदलाव KYC प्रक्रिया में हुआ है। 1 अगस्त से, पांच साल या उससे पुराना FASTag अकाउंट अमान्य हो जाएगा। उपयोगकर्ताओं को अपने FASTag अकाउंट के जारी होने की तारीख़ की जांच करनी होगी और जारीकर्ता से इसे अद्यतन करने के लिए अनुरोध करना होगा। पुराने FASTag अकाउंट अब ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं, जिससे टोल भुगतान में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

2. वाहन और मालिक के विवरण से लिंकिंग

नए नियमों के तहत, FASTag खाते को वाहन के पंजीकरण नंबर और चेसिस नंबर के साथ-साथ मालिक के फोन नंबर से भी जोड़ा जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक ही FASTag का उपयोग कई वाहनों के लिए न हो, यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही, वाहन के सामने और किनारे की तस्वीरें भी अपलोड करनी होंगी। नया वाहन खरीदने वाले उपयोगकर्ताओं को खरीद के तीन महीने के भीतर पंजीकरण संख्या को अपडेट करना होगा।

3. विंडस्क्रीन पर FASTag का होना अनिवार्य

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत विंडस्क्रीन पर FASTag चिपकाए बिना यात्रा करने वाले वाहनों को दोगुना टोल देना होगा। यह निर्णय टोल प्लाजा पर देरी को कम करने और यातायात की सुगमता को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। जल्द ही, यह नियम सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर लागू होगा।

ब्लैकलिस्टिंग से बचने के उपाय

1. KYC प्रक्रिया अपडेट करें: अपने FASTag अकाउंट को अद्यतित रखें। यदि आपका FASTag अकाउंट पांच साल या उससे पुराना है, तो तुरंत इसे बदलवाएं और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें।

2. वाहन और मालिक की जानकारी अपडेट करें: सुनिश्चित करें कि आपका FASTag खाता आपके वाहन के पंजीकरण नंबर, चेसिस नंबर, और मालिक के फोन नंबर से जुड़ा हुआ है।

3. नए वाहनों की पंजीकरण संख्या अपडेट करें: यदि आपने नया वाहन खरीदा है, तो पंजीकरण संख्या को तीन महीने के भीतर अपडेट करना न भूलें।

4. विंडस्क्रीन पर FASTag सुनिश्चित करें: अपने वाहन की विंडस्क्रीन पर FASTag ठीक से चिपकाएं ताकि यात्रा के दौरान किसी भी अतिरिक्त टोल शुल्क से बचा जा सके।

इन नए नियमों के साथ, FASTag प्रणाली और भी अधिक प्रभावी और निर्बाध हो जाएगी। अपने FASTag को अपडेट करके और नियमों का पालन करके, आप टोल प्लाजा पर समय की बचत कर सकते हैं और ब्लैकलिस्टिंग से भी बच सकते हैं।