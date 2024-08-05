Stock Market Closing Bell: आज भारतीय शेयर बाज़ार में दर्ज की गई भारी गिरावट

वैश्विक चिंताओं के बीच भारतीय शेयर बाजारों में सोमवार (5 अगस्त, 2024) के कारोबार में भारी गिरावट दर्ज की गई। Nifty 2.68% या 662 अंकों की गिरावट के साथ 24,050 के स्तर से ऊपर बंद हुआ, जबकि Sensex 2,222.55 अंक या 2.74 अंक गिरकर 78,759.4 पर बंद हुआ।

Also Read: Q1 में डिपॉजिट प्रभावित होने से SBI के शेयरों में 3% से अधिक की गिरावट

advertisement

शीर्ष लाभार्थी

इस गिरावट के बीच, कुछ कंपनियों ने लाभ कमाया। Hindustan Unilever ने 1.02% की वृद्धि दर्ज की, जबकि Tata Consumer Products में 0.70% की वृद्धि हुई। Nestle India ने 0.68%, Britannia ने 0.51% और HDFC Life ने 0.21% का लाभ प्राप्त किया।

शीर्ष हानिकारक

वहीं, कुछ कंपनियों ने भारी नुकसान उठाया। Tata Motors में 7.40% की गिरावट आई, जबकि ONGC में 6.39% और Adani Ports में 5.92% की कमी आई। Tata Steel 5.61% और Hindalco के शेयर 5.25% नीचे रहे।