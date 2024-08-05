scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStock Market Closing Bell: आज भारतीय शेयर बाज़ार में दर्ज की गई भारी गिरावट

Stock Market Closing Bell: आज भारतीय शेयर बाज़ार में दर्ज की गई भारी गिरावट

भारतीय शेयर बाज़ार में आज Sensex 2,222.85 अंक लुढ़का और दूसरी ओर Nifty 662 की गिरावट के साथ बंद हुआ।

Aryan Jakhar
News Delhi ,UPDATED: Aug 5, 2024 16:01 IST

वैश्विक चिंताओं के बीच भारतीय शेयर बाजारों में सोमवार (5 अगस्त, 2024) के कारोबार में भारी गिरावट दर्ज की गई। Nifty 2.68% या 662 अंकों की गिरावट के साथ 24,050 के स्तर से ऊपर बंद हुआ, जबकि Sensex 2,222.55 अंक या 2.74 अंक गिरकर 78,759.4 पर बंद हुआ।

शीर्ष लाभार्थी

इस गिरावट के बीच, कुछ कंपनियों ने लाभ कमाया। Hindustan Unilever ने 1.02% की वृद्धि दर्ज की, जबकि Tata Consumer Products में 0.70% की वृद्धि हुई। Nestle India ने 0.68%, Britannia ने 0.51% और HDFC Life ने 0.21% का लाभ प्राप्त किया।

शीर्ष हानिकारक

वहीं, कुछ कंपनियों ने भारी नुकसान उठाया। Tata Motors में 7.40% की गिरावट आई, जबकि ONGC में 6.39% और Adani Ports में 5.92% की कमी आई। Tata Steel 5.61% और Hindalco के शेयर 5.25% नीचे रहे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 5, 2024