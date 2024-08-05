Q1 में डिपॉजिट प्रभावित होने से SBI के शेयरों में 3% से अधिक की गिरावट

State Bank of India (SBI) के शेयरों में आज सुबह ट्रेडिंग के दौरान 3% से अधिक की गिरावट आई, जब शेयरों ने ₹819.4 के स्तर को छुआ। यह गिरावट तब आई जब बैंक ने अपनी पहली तिमाही (Q1FY25) के परिणामों की घोषणा की, जिसमें बैंक ने ₹17,035.2 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 0.9% की बढ़ोतरी दर्शाता है।

वित्तीय परिणाम

SBI के शुद्ध ब्याज आय (NII) में 5.7% की वृद्धि हुई और यह ₹41,126 करोड़ पर पहुंच गया।

बैंक का शुद्ध ब्याज मार्जिन (NIM) भी गिरकर 3.22% हो गया, जबकि पिछले तिमाही में यह 3.3% था। इसके अलावा, बैंक ने तिमाही के दौरान ₹7,903 करोड़ के नए स्लिपेज की रिपोर्ट की, जो कि पिछले तिमाही की तुलना में 104.4% की वृद्धि है।

डिपोजिट बढ़ोतरी की चिंता

SBI के लिए सबसे बड़ी चिंता कमजोर जमा वृद्धि है, जो केवल 8.18% रही।

Brokers की राय

SBI के Q1FY25 परिणामों के बाद वैश्विक ब्रोकरों की राय मिश्रित रही है:

CLSA ने स्टॉक पर "आउटपरफॉर्म" रेटिंग बनाए रखते हुए लक्ष्य मूल्य को ₹1,075 प्रति शेयर तक बढ़ा दिया है। यह पिछले बंद से 27% की वृद्धि का संकेत देता है।