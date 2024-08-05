New Business Idea: पैक हाउस का बिज़नेस देगा मोटा लाभ, 75% मिलेगी सब्सिडी

scorecardresearch
मगर एक ऐसा बिज़नेस जिसमें बिना किसी सर दर्द के आप कमा सकते हैं मोटी रक़म और साथ ही ये काम करेगा किसानों की मदद। ये नया बिज़नेस है पैक हाउस का।

प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri)
New Delhi,UPDATED: Aug 5, 2024 13:01 IST
लोग पैसे कमाने की होड़ में ना जाने क्या कुछ कर डालते हैं। कुछ लोग तो चोरी-डकैती करने से भी पीछे नहीं हटते। मगर एक ऐसा बिज़नेस जिसमें बिना किसी सर दर्द के आप कमा सकते हैं मोटी रक़म और साथ ही ये काम करेगा किसानों की मदद। ये नया बिज़नेस है पैक हाउस का। 
जानते हैं क्या है पैक हाउस का बिज़नेस : 

पैक हाउस का बिज़नेस 

पैक हाउस के बिज़नेस का चलन चल पड़ा है। पैक हाउस बनाने के लिए बिहार सरकार सब्सिडी भी दे रही है। इस सब्सिडी में 50 फ़ीसदी से लेकर 75 फ़ीसदी सब्सिडी शामिल है। विदेशों में सब्जियों और फलों को निर्यात करने के लिए पैक हाउस की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है।

कैसे दे रही बिहार सरकार पैक हाउस को बढ़ावा?

बिहार सरकार सब्ज़ियों और फलों की अच्छी तरह से पैकिंग के लिए पैक हाउस को बढ़ावा दे रही है। बिहार सरकार किसानों को 50 फ़ीसदी सब्सिडी भी दे रही है। पैक हाउस की लागत लगभग 4 लाख है, जिसमें 50 फ़ीसदी मिलने पर किसानों को 2 लाख बतौर ग्रांट मिल जाएँगे। FPO/FPC से जुड़े किसानों को 75 फ़ीसदी सब्सिडी मिलेगी जो 3 लाख रुपए हैं। पैक हाउस बनाने के लिए ये सब्सिडी बिहार कृषि विभाग, बाग़वानी निदेशालय की ओर से एकीकृत बाग़वानी विकास मिशन योजना (Horticulture Development Mission Scheme) के तहत दी जा रही है। 

कैसे करें पैक हाउस के लिए अप्लाई?

बिहार कृषि विभाग, बाग़वानी निदेशालय की पैक हाउस सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जायें। अधिक जानकारियों के लिए नज़दीकी ज़िले के सहायक निदेशक, उद्यान से संपर्क कर के सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पैक हाउस के लिए सब्सिडी के लिए ऑफ़लाइन ही अप्लाई करना होगा। पैक हाउस यूनिट लगाने के बाद बिहार कृषि विभाग (Bihar Agriculture Department) की जाँच कमेटी निरीक्षण करेगी और इस वेरिफिकेशन के बाद ही किसान को सब्सिडी की रक़म दी जाएगी। बता दें कि बिहार सरकार पैक हाउस के अलावा कोल्ड स्टोरेज को भी बढ़ावा दे रही है।

