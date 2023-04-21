scorecardresearch
हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार फ्लैट बंद हुआ। अगर BSE के 30 शेयरों वाले इंडेक्स यानि सेंसेक्स की बात की जाए तो 22.71 अंक यानि +0.04% बढ़कर 59,655.06 पर बंद हुआ।

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Apr 21, 2023 17:02 IST
हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार फ्लैट बंद हुआ। अगर BSE के 30 शेयरों वाले इंडेक्स यानि सेंसेक्स की बात की जाए तो 22.71 अंक यानि +0.04% बढ़कर 59,655.06 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानि NSE के निफ्टी की बात करें तो 17,624.05 पर फ्लैट बंद हुआ है। दिन के कारोबार के दौरान निफ्टी का उच्चतम स्तर 17,663.20 और  निचला स्तर 17,553.95 रहा। 

रिलायंस में फ्लैट ट्रेडिंग
आज मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चौथे क्वार्टर के नतीजे आने हैं। रिलायंस के शेयरों पर बाजार की नजर बनी हुई है। बाजार खुलते ही RIL के शेयरों में सपाट कारोबार देखने को मिला। बाजार बंद होने तक शेयर ने 2,343 रुपये पर ट्रेड किया। जबकि गुररवार को ये 2346 रुपये पर बंद हुआ था।

कौन रहे गेनर्स?
BSE के 30 शेयरों में 14 शेयर हरे निशान में बंद हुए हैं जबकि बाकि 16 लाल निशान में बंद हुए हैं। आज के टॉप गेनर्स में टॉप पर ITC रहा। जिसमें 1.92% की तेजी देखी गई। वहीं दूसरे नंबर पर TCS, जो करीब 1.75 प्रतिशत भागा। इसके बाद BRITANNIA, WIPRO, CIPLA HCLTECH, HDFC, KOTAKBANK शामिल हैं। 

जबकि टॉप लूजर्स की बात करें तो HDFC LIFE में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। शेयर करीब 3.16 प्रतिशत गिरा। वहीं दूसरे नंबर पर TECHM, जो 2.25 प्रतिशत टूटा। इसके बाद ADANI ENT, SBI LIFE, TATASTEEL, BAJAJFINSV, AXISBANK शामिल हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Apr 21, 2023