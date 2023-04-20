scorecardresearch
ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों के बीच आज यानि गुरुवार को भारतीय शेयर मार्केट मामूली बढ़त के साथ बंद हुई। बाजार में लगातार तीन दिनों से जारी गिरावट का दौर आज थम गया है। अगर BSE के 30 शेयरों वाले Index सेंसेक्स की बात करें तो ये 64.55 अंक यानि 0.11% बढ़कर 59,632 अंक पर बंद हुआ।

New Delhi,UPDATED: Apr 20, 2023 17:16 IST
ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों के बीच आज यानि गुरुवार को भारतीय शेयर मार्केट मामूली बढ़त के साथ बंद हुई। बाजार में लगातार तीन दिनों से जारी गिरावट का दौर आज थम गया है। अगर BSE के 30 शेयरों वाले Index सेंसेक्स की बात करें तो ये 64.55 अंक यानि 0.11% बढ़कर 59,632 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स अपने उच्चतम स्तर 59,836.79 तक गया और निचले स्तर 59,489.98 पर भी आया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानि NSE के निफ्टी की बात करें तो ये 5.70 अंक यानि 0.03 प्रतिशत बढ़ा। बाजार बंद होने तक निफ्टी का लेवल 17,624.45 रहा। दिन के कारोबार के दौरान निफ्टी का उच्चतम स्तर 17,684.45 और निचला स्तर 17,584.35 रहा। BSE के मिडकैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी फ्लैट बंद हुए।

कौन से शेयरों में रही तेजी?

आज के कारोबार में सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिलीए। जिसमें टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, NTPC और SBI सेंसेक्स के टॉप 5 गेनर्स के तौर पर उभरे। निवेशकों को सबसे ज्यादा मुनाफा टाटा मोटर्स के शेयरों से हुआ है। टाटा मोटर्स के शेयरों में करीब 1.67% की तेजी देखी गई।

कौन से शेयर्स हुए धड़ाम?

वहीं दूसरी और सेंसेक्स के शेयरों में 12 शेयर लाल निशान पर बंद हुए। जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट, HUL, इंफोसिस, सन फार्मा और बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक शामिल हैं। निवेशकों सबसे ज्यादा नुकसान HUL के शेयरों में उठाना पड़ा। इस शेयर में 1.22 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद सन फार्मा, इंफोसिस के नाम शामिल हैं।

Also Read: सेंसेक्स 184 अंक गिरा, निफ्टी 17,660 पर बंद हुआ, यस बैंक 10% चढ़ा; टाटा केम में 6% की गिरावट

आज के कारोबार में Telecommunication, Power जैसे में अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर कमोडिटी, मेटल और फार्मा में गिरावट स्थिति बनी रही। इसके बीच निवेशकों को करीब 17,000 करोड़ रुपए का मुनाफा भी हुआ।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
