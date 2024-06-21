Stanley Lifestyles IPO opens today: क्या आपको इस इश्यू में निवेश करना चाहिए?

स्टेनली लाइफस्टाइल्स का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) शुक्रवार, 21 जून को बोली के लिए शुरू होगा और इसे मंगलवार, 25 जून तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। फर्नीचर निर्माता अपने शेयरों को 351-369 रुपये प्रति शेयर के निश्चित मूल्य बैंड में पेश कर रहा है और इच्छुक निवेशक न्यूनतम 40 इक्विटी शेयरों और उसके बाद इसके गुणकों के लिए बोली लगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

2007 में स्थापित स्टेनली लाइफस्टाइल्स सुपर-प्रीमियम, लग्जरी और अल्ट्रा-लग्जरी फर्नीचर डिजाइन और बनाती है और इसे अपने ब्रांड 'स्टेनली' के माध्यम से बेचती है। इसकी उत्पाद श्रृंखला में बैठने की जगह; लकड़ी के आवरण वाले उत्पाद; रसोई और कैबिनेट; बिस्तर और गद्दे; और ऑटोमोटिव उत्पाद जैसी श्रेणियां शामिल हैं।

537.02 करोड़ रुपये के आईपीओ में 200 करोड़ रुपये की ताजा शेयर बिक्री

स्टेनली लाइफस्टाइल के 537.02 करोड़ रुपये के आईपीओ में 200 करोड़ रुपये की ताजा शेयर बिक्री और इसके प्रमोटरों और सुनील सुरेश, शुभा सुनील, ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड II, किरण भानु वुप्पलापति, श्रीदेवी वेंकट वुप्पलापति सहित मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 91,33,454 इक्विटी शेयरों की बिक्री की पेशकश (OFS) शामिल थी। स्टेनली लाइफस्टाइल ने 16 एंकर निवेशकों से 369 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 43,66,051 शेयर आवंटित करके 161.1 करोड़ रुपये जुटाए हैं। ईस्टस्प्रिंग इन्वेस्टमेंट इंडिया, नैटिक्स इंटरनेशनल फंड्स, फ्रैंकलिन इंडिया एसबीआई म्यूचुअल फंड (एमएफ), निप्पॉन लाइफ इंडिया, एचडीएफसी एमएफ, क्वांट एमएफ, बंधन एमएफ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, मोतीलाल ओसवाल एमएफ, आदित्य बिड़ला सन लाइफ और मैक्स लाइफ एंकर बुक में शामिल हैं।

31 दिसंबर, 2023 तक, स्टेनली लाइफस्टाइल्स 38 कंपनी-स्वामित्व वाली और कंपनी-संचालित (COCO) स्टोर संचालित करती है, जो बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के प्रमुख महानगरीय शहरों में स्थित हैं, और 11 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 21 शहरों में 24 फ्रेंचाइजी-स्वामित्व वाली और फ्रेंचाइजी-संचालित (FOFO) स्टोर हैं। बेंगलुरु स्थित स्टेनली लाइफस्टाइल्स का उत्पाद विकास विभाग कर्नाटक के बेंगलुरु में इसके विनिर्माण शहर में लगभग 15,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और 31 दिसंबर, 2023 तक कंपनी में 778 कर्मचारी थे।