24 जून को सेंसेक्स में शामिल होगा Adani Ports, अडाणी पोर्ट 6 महीने में 45% चढ़ा

अडाणी पोर्ट्स ने 2 मई को फाइनेंशियल ईयर 2024 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए थे। जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट, यानी शुद्ध मुनाफा सालाना आधार (YoY) पर 76.87% बढ़कर ₹2,014.77 करोड़ रहा था।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jun 21, 2024 10:58 IST
Adani Ports के शेयर 24 जून से बीएसई सेंसेक्स पर कारोबार करेंगेAdani Ports के शेयर 24 जून से बीएसई सेंसेक्स पर कारोबार करेंगे
Adani Ports के शेयर 24 जून से बीएसई सेंसेक्स पर कारोबार करेंगे

Adani Ports के शेयर 24 जून से बीएसई सेंसेक्स पर कारोबार करेंगे। अडाणी ग्रुप की कंपनी विप्रो की जगह लेगी। समय-समय पर 30 शेयरों वाले इंडेक्स सेंसेक्स में बदलाव किया जाता है। इसी के तहत अडाणी पोर्ट को सेंसेक्स में शामिल और विप्रो को बाहर किया जा रहा है। अडाणी ग्रुप की कंपनियों में अडाणी पोर्ट्स पहली कंपनी है जिसे सेंसेक्स में शामिल किया जा रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के निफ्टी 50 में अडाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडाणी एंटरप्राइजेज और अडाणी पोर्ट्स दोनों ही शामिल हैं।

अडाणी पोर्ट्स 6 महीने में 45% चढ़ा, विप्रो केवल 14%

अडाणी पोर्ट्स के शेयर आज करीब आधा फीसदी चढ़कर 1480 रुपए पर कारोबार कर रहे हैं। बीते 6 महीने में शेयर ने 45% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं एक साल में शेयर के दाम करीब दोगुने हो चुके हैं। 749 रुपए से चढ़कर ये शेयर 1480 रुपए पर पहुंच गया है। विप्रो के शेयर आज 1% से ज्यादा की तेजी के साथ 495 रुपए पर कारोबार कर रहे हैं। बीते 6 महीने में शेयर ने केवल 14% रिटर्न दिया है। वहीं एक साल में शेयर के 28% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। 385 रुपए से चढ़कर ये शेयर 495 रुपए पर पहुंच गया है।\

देश की टॉप 30 कंपनियों को ट्रैक करता है सेंसेक्स

सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है, जो देश की टॉप 30 कंपनियों को ट्रैक करता है। सेंसेक्स का कैलकुलेशन फ्री-फ्लोट कैपेटलाइजेशन के आधार पर किया जाता है। समय-समय पर सेंसेक्स के शेयरों में बदलाव होता रहता है। इसके लिए हर छह महीने पर रिव्यू होता है और फिर उसके आधार पर फैसला होता है।

देश का सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर है अडाणी पोर्ट्स

अडाणी पोर्ट्स भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है। इसके 13 पोर्ट और टर्मिनल देश की पोर्ट कैपेसिटी का करीब 24% का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी कैपेसिटी 580 MMTPA है। पहले इसका नाम गुजरात अडाणी पोर्ट लिमिटेड (GAPL) था।

अडाणी पोर्ट्स का चौथी-तिमाही में मुनाफा 76% बढ़ा

अडाणी पोर्ट्स ने 2 मई को फाइनेंशियल ईयर 2024 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए थे। जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट, यानी शुद्ध मुनाफा सालाना आधार (YoY) पर 76.87% बढ़कर ₹2,014.77 करोड़ रहा था। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटेड शुद्ध मुनाफा ₹1,139.07 करोड़ रहा था। वहीं पिछली तिमाही (Q3FY24) में यह ​​​₹2,208.21 करोड़ रहा था। यानी तिमाही आधार (QoQ) पर कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 8.76% घटा है।

Jun 21, 2024