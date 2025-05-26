scorecardresearch
₹50 से कम के एयरलाइन स्टॉक में लौटी तेजी! ये है बड़ी वजह

स्टॉक ने आज अपना इंट्राडे हाई 45.78 रुपये को टच किया है। दरअसल शेयर में तेजी के पीछे की वजह कंपनी द्वारा शेयर की गई आज बड़ी जानकारी है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 26, 2025 13:26 IST

SpiceJet Share Price: बजट एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट लिमिटेड (SpiceJet Ltd) के शेयर में आज 4% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई है। स्टॉक ने आज अपना इंट्राडे हाई 45.78 रुपये को टच किया है। दरअसल शेयर में तेजी के पीछे की वजह कंपनी द्वारा शेयर की गई आज बड़ी जानकारी है। चलिए डिटेल में जानते हैं। 

क्यों है स्पाइसजेट के स्टॉक में तेजी?

कंपनी ने आज अपने फाइलिंग में बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट की एक बेंच ने केएएल (KAL) एयरवेज और पूर्व प्रोमोटर कलानिधि मारन द्वारा 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने और अन्य दावों की मांग वाली अपील को खारिज कर दिया है।

कंपनी ने अपने फाइलिंग में आगे बताया कि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि केएएल एयरवेज और कलानिधि मारन ने शुरू में मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान 1,300 करोड़ रुपये से अधिक का हर्जाना मांगा था। इन दावों की गहन जांच की गई और बाद में सुप्रीम कोर्ट के तीन रिटायर्ड जजों के पैनल ने इन्हें खारिज कर दिया। इसके बाद, केएएल एयरवेज और कलानिधि मारन ने दिल्ली उच्च न्यायालय की सिंगल न्यायाधीश पीठ में अपील की और हर्जाने के रूप में समान राशि की मांग की, जिसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। मार्च 2025 तक, प्रमोटरों के पास एयरलाइन में 33.46 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। 

72 लाख से अधिक शेयरों में ट्रेड 

बीएसई पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक दोपहर 12:58 बजे तक कंपनी के 72,75,014 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

SpiceJet Share Price

कंपनी का शेयर आज दोपहर 1:18 बजे तक बीएसई पर 2.58% या 1.13 रुपये की तेजी के साथ 44.96 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

SpiceJet Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में लगाभग सपाट रहा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 16 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 6 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 22 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 25 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 8 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है। वहीं पिछले 5 साल के दौरान स्टॉक मामूली 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
