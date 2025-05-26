Aegis Vopak Terminals IPO GMP: एक और मेनबोर्ड आईपीओ हुआ ओपन! ₹14,049 में हो जाएगा निवेश - लेटेस्ट जीएमपी यहां

Aegis Vopak Terminals IPO GMP: 2,800 करोड़ रुपये के इस मेनबोर्ड आईपीओ का सब्सक्रिप्शन आज से खुल चुका है। एजिस वोपाक टर्मिनल्स का आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू जहां कंपनी 11.91 करोड़ शेयरों की पेशकश कर रही है।

रिटेल निवेश इस इश्यू को आज से लेकर 28 मई तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) की बात करें तो ऑफर खुलते ही जीएमपी में भी हलचल देखने को मिल रही है। चलिए डिटेल में जानते हैं कि इस आईपीओ की पूरी डिटेल और कितना है इसका लेटेस्ट जीएमपी?

Aegis Vopak Terminals के बारे में

एजिस वोपाक टर्मिनल्स लिमिटेड एलपीजी और विभिन्न लिक्विड प्रोडक्ट के लिए भंडारण टर्मिनलों का स्वामित्व और संचालन करती है। कंपनी पेट्रोलियम, वनस्पति तेल, ल्यूबरिकेंट, केमिकल और प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी गैसों के लिए सुरक्षित भंडारण और संबंधित बुनियादी ढांचा प्रदान करती है।

30 जून 2024 तक, कंपनी ने लगभग 1.50 मिलियन क्यूबिक मीटर और एलपीजी के लिए 70,800 मीट्रिक टन (एमटी) की कुल भंडारण क्षमता का प्रबंधन किया था।

Aegis Vopak Terminals IPO Dates

यह आईपीओ ऑफर आज से यानि 26 मई से लेकर 28 मई तक के लिए खुला है।

Aegis Vopak Terminals IPO Price Band

इस आईपीओ का प्राइस बैंड 223 से 235 रुपये है।

Aegis Vopak Terminals IPO Lot Size

कंपनी ने आईपीओ के लिए 63 शेयरों का लॉट साइज तय किया है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को इसे सब्सक्राइब करने के लिए कम से कम 14,049 रुपये का निवेश करना होगा।

Aegis Vopak Terminals IPO Allotment Date

इस आईपीओ का अलॉटमेंट गुरुवार 29 मई को हो सकता है।

Aegis Vopak Terminals IPO Registrar

इस आईपीओ के रजिस्ट्रार MUFG Intime India Private Limited है जिसका नाम पहले Link Intime India Private Ltd था।

Aegis Vopak Terminals IPO लेटेस्ट जीएमपी

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी ₹14.5 है। इस हिसाब से शेयर की लिस्टिंग 6.17% के प्रीमियम पर 249.5 रुपये पर हो सकती है।

Aegis Vopak Terminals IPO: कंपनी कहां करेगी आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल?

आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कंपनी द्वारा लिए गए कुछ बकाया उधारों का पूरा या आंशिक रिपेमेंट या प्री पेमेंट करने के लिए होगी।

इसके अलावा मैंगलोर में क्रायोजेनिक एलपीजी टर्मिनल के अनुबंधित अधिग्रहण के लिए Capex में कंपनी पैसा लगाएगी और साथ ही सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए कंपनी पैसों का इस्तेमाल करेगी।