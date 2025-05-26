Suzlon Share Price: शानदार तेजी! जानिए आज क्यों भाग रहा है ये रिन्यूएबल स्टॉक?

Suzlon Energy Share Price: रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड (Suzlon Energy Ltd) के शेयर में आज 3% से ज्यादा चढ़ा है। स्टॉक आज अपने पिछले बंद 62.21 रुपये के मुकाबले 62.61 रुपये पर खुला और 3% से ज्यादा चढ़कर अब तक के अपने इंट्राडे हाई 65.94 रुपये को टच किया।

स्टॉक में यह तेजी Q4 FY25 रिजल्ट से पहले देखने को मिल रही है। कंपनी ने हाल ही में यह जानकारी दी थी कि उसके बोर्ड मेंबर्स आगामी 29 तारीख को मार्च तिमाही के नतीजों को जारी करने के लिए बैठक करेंगे। चलिए जानतें है कि आज क्यों है स्टॉक में तेजी?

आज क्यों चढ़ा भाव?

शेयर में आज यह तेजी हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण हुई है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 9:56 बजे तक कंपनी के 1,03,94,179 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

Suzlon Share Price

बीएसई पर सुबह 10:26 बजे तक 2.85% या 1.77 रुपये की तेजी के साथ 63.98 रुपये पर कारोबार कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 2.81% या 1.75 रुपये चढ़कर 63.96 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Suzlon Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 4 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 9 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 16 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 6 महीने में स्टॉक सपाट रहा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 38 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 540 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 789 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 2447 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

हाल ही में मिला था बड़ा ऑर्डर

सुजलॉन ने अपने 23 मई के फाइलिंग में बताया था कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को 1,544 मेगावाट की विंड एनर्जी प्रोजेक्ट सौंपी गईं, जिनमें सुजलॉन को 378 मेगावाट का नया ऑर्डर भी शामिल है।

कंपनी ने बताया कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाने पर अपने रणनीतिक फोकस को आगे बढ़ाते हुए, सुजलॉन ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) के साथ अपनी सबसे बड़ी साझेदारी को 1,544 मेगावाट तक कंसोलिडेट किया है, जिसमें हाल ही में 378 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है।

इस ऑर्डर के तहत, सुजलॉन 3.15 मेगावाट की निर्धारित क्षमता वाले हाइब्रिड लैटिस टावर्स (एचएलटी) के साथ 120 S144 पवन टरबाइन जेनरेटर (डब्ल्यूटीजी) की आपूर्ति करेगा, और प्रोजेक्ट के लिए नींव, स्थापना और कमीशनिंग का कार्य भी करेगा और रखरखाव और सर्विस भी प्रदान करेगा।