Belrise Industries IPO Allotment Status: MUFG Intime और BSE के DIRECT LINK से ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

Belrise Industries IPO Allotment Status: बेलराइज़ इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आईपीओ का अलॉटमेंट आज किसी भी वक्त हो सकता है। ऐसे में अगर आपने भी इस ऑफर को सब्सक्राइब किया था तो आप इस आर्टिकल में दिए गए DIRECT LINK की मदद से रजिस्ट्रार और बीएसई की वेबसाइट से अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं।

इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 21 मई को खुला था और 23 मई को बंद हुआ था। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार MUFG Intime India Private Limited है जिसका नाम पहले Link Intime India Private Ltd था। चलिए जानते हैं कैसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस।

MUFG Intime India Private Limited के DIRECT LINK से ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

सबसे पहले https://in.mpms.mufg.com/Initial_Offer/public-issues.html लिंक पर क्लिक करें।



इसके बाद Select Company में Belrise Industries Limited का नाम सेलेक्ट करना है। (नोट- कंपनी का नाम तब दिखेगा जब अलॉटमेंट होगा)



इसके बाद PAN No./Application No.; DP/Client ID; Account No / IFSC किसी एक को चुन कर उसे दर्ज करें।



इसके बाद Submit पर क्लिक करें। आपको अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा।

BSE के DIRECT LINK से ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

सबसे पहले आप https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx लिंक पर क्लिक करें।



इसके बाद Issue Type में Equity को चुनें।



इसके बाद Issue Name में Belrise Industries Limited को चुनें। यहां आपको कंपनी का नाम दिखेगा लेकिन अलॉटमेंट हुआ है या नहीं यह चेक करना पड़ेगा।



इसके बाद Application No या PAN किसी एक को चुनें और दर्ज करें।



इसके बाद I’m not a robot पर क्लिक करें।



इसके बाद Search बटन दबाएं । आपको अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा।

Belrise Industries Limited IPO Details

इस ऑफर का साइज ₹2,150 करोड़ है जहां कंपनी 23.89 करोड़ इक्विटी शेयरों की पेशकश कर रही है। यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू था और इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल नहीं था।

इस आईपीओ का प्राइस बैंड 85-90 रुपये रखा था और कंपनी ने 166 शेयरों का तय किया था और इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को न्यूनतम 14,110 रुपये का निवेशक करना था।

Belrise Industries Limited IPO Listing Date

इस आईपीओ की लिस्टिंग बुधवार 28 मई को हो सकती है।

कंपनी कहां करेगी आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल?

आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल कंपनी, लिए गए कुछ बकाया उधारों का पूरा या आंशिक रिपेमेंट/प्री-पेमेंट करने और कुछ पैसों का इस्तेमाल सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्य के लिए करेगी।

Belrise Industries Limited के बारे में

कंपनी ऑटोमोटिव शीट मेटल और कास्टिंग पार्ट्स, पॉलिमर कंपोनेंट, सस्पेंशन और मिरर सिस्टम बनाती है जो विशेष रूप से दो-पहिया, तीन-पहिया और चार-पहिया पैसेंजर और कमर्शियल वाहनों के लिए है।

बेलराइज इंडस्ट्रीज भारत में एक विनिर्माण कंपनी है जो दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया, कमर्शियल वाहनों और कृषि वाहनों के लिए सुरक्षा-महत्वपूर्ण सिस्टम और अन्य इंजीनियरिंग सॉल्यूशन की विविध रेंज प्रदान करती है।

कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में मेटल चेसिस सिस्टम, पॉलिमर कंपोनेंट, सस्पेंशन सिस्टम, बॉडी-इन-व्हाइट कंपोनेंट और एग्जॉस्ट सिस्टम शामिल हैं।