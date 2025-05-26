scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार21% से ज्यादा चढ़ सकता है एसबीआई का स्टॉक! JM Financial का बड़ा दांव - नोट करें लेटेस्ट टारगेट

21% से ज्यादा चढ़ सकता है एसबीआई का स्टॉक! JM Financial का बड़ा दांव - नोट करें लेटेस्ट टारगेट

दिग्गज ब्रोकरेज फर्म JM Financial Institutional ने आज अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जहां ब्रोकरेज ने एसबीआई के शेयर में 21.4% की तेजी की संभावना जताई है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 26, 2025 12:28 IST

SBI Share Price Target: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के शेयर में आज मामूली तेजी देखने को मिल रही है लेकिन दिग्गज ब्रोकरेज फर्म JM Financial Institutional ने आज अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जहां ब्रोकरेज ने एसबीआई के शेयर में 21.4% की तेजी की संभावना जताई है। चलिए डिटेल में जानते हैं। 

SBI पर JM Financial की राय

ब्रोकरेज ने आज अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि रिटेल क्षेत्र में, होम/गोल्ड लोन में वृद्धि और/या एसेट क्वालिटी में रुझान मजबूत थे जबकि ऑटो/पर्सनल/शिक्षा लोन में कमजोर थे। 

MSME/कृषि, दोनों ने को-लेंडिंग, कॉन्टैक्ट लेस लोन में पर्याप्त वृद्धि के साथ विकास/एसेट क्लास में मजबूत रुझान दिखाया है, जबकि माइक्रो-क्रेडिट/पूर्व-अनुमोदन लोन धीमा हो गया है।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि रिटेल/स्थिर जमाराशियों के मिक्स में गिरावट, टॉप-20 जमाकर्ताओं की हिस्सेदारी में वृद्धि, एनआरआई जमा में कम वृद्धि और सरकारी व्यवसाय/एनपीएस/कार्ड व्यय में बाजार हिस्सेदारी में कमी के साथ देयता फ्रैंचाइज़ में मामूली गिरावट आई है।

SBI Share Price Target

ब्रोकरेज ने कहा कि हमें उम्मीद है कि FY26 में प्रॉफिटैबिलिटी दबाव में रहेगी। हालांकि, कोर बैंक वर्तमान में FY27E BVPS के 0.9x पर कारोबार कर रहा है, जो नीचे की ओर सपोर्ट प्रदान करता है। 

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपने BUY कॉल को बरकरार रखते हुए इसका टारगेट प्राइस अगले 12 महीने के लिए 960 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है की शेयर अपने पिछले बंद भाव 791 रुपये से 21.4% चढ़ेगा। 

SBI Share Price 

बैंक का शेयर आज बीएसई पर 0.39% या 3.05 रुपये की तेजी के साथ 793.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.38% या 3 रुपये चढ़कर 793.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

SBI Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक बैंक का शेयर पिछेल 1 हफ्ते में लगभग सपाट रहा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 11 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 6 महीने में 5 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 3 प्रतिशत से अधिक गिरा है। वहीं पिछले 3 साल में स्टॉक 69 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में शेयर 423 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
May 26, 2025