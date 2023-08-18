नए MD की नियुक्ति से South Indian Bank के शेयरों में 10% की तेजी
सीईओ के रूप में पीआर शेषाद्रि की नियुक्ति को मंजूरी देने के लिए अब एक बोर्ड बैठक उचित समय पर बुलाई जाएगी और उसके बाद लागू नियमों के अनुसार शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त की जाएगी। शेषाद्रि ने करूर वैश्य बैंक लिमिटेड (केवीबी) के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में भी काम किया है।
South Indian Bank के शेयरों में आज 10% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 अक्टूबर से बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में P R Seshadri की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। शेषाद्रि तीन साल की अवधि के लिए काम करेंगे।
