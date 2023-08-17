HDFC Bank Group ने Gujarat के Gift City में काम शुरू किया

scorecardresearch
HDFC AMC इंटरनेशनल ने शुरू में छह फंड लॉन्च करने की योजना बनाई है जो इक्विटी और हाइब्रिड पर रणनीतियों को कवर करने वाली विभिन्न एचडीएफसी म्यूचुअल फंड योजनाओं में शामिल होंगे।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 17, 2023 19:08 IST
HDFC Bank Group ने गुरुवार को गुजरात के अहमदाबाद में GIFT City में अपनी परिसंपत्ति प्रबंधन और जीवन बीमा सेवाएं लॉन्च कीं। एचडीएफसी इंटरनेशनल लाइफ एंड आरई की स्थापना एचडीएफसी लाइफ द्वारा की गई है, जबकि एचडीएफसी एएमसी इंटरनेशनल (आईएफएससी) लिमिटेड की स्थापना एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और वैश्विक भारतीय प्रवासियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है।

उन्होंने कहा: "विशेष रूप से बीमा और परिसंपत्ति प्रबंधन व्यवसाय के लिए, GIFT सिटी में उपस्थिति बेहद फायदेमंद है। पारेख ने कहा कि जीवन बीमा देश की जीडीपी का केवल 3.2% है, जबकि वैश्विक औसत 7% है।जबकि म्यूचुअल फंड जीडीपी का 17% है। जबकि विश्व औसत 80% है। इसके अलावा, HDFC AMC इंटरनेशनल ने शुरू में छह फंड लॉन्च करने की योजना बनाई है जो इक्विटी और हाइब्रिड पर रणनीतियों को कवर करने वाली विभिन्न एचडीएफसी म्यूचुअल फंड योजनाओं में शामिल होंगे।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 17, 2023