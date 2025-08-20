Penny Stock: सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजीज का मुनाफा 100 गुना बढ़ा, लेकिन शेयर अब भी दबाव में

सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने जून 2025 को खत्म हुई पहली तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। तिमाही नतीजे के बाद कंपनी के शेयर करीब 2 फीसदी चढ़ गए।

इस तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 100.08 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह सिर्फ 75 लाख रुपये था। कंपनी का नेट प्रॉफिट 11.14 करोड़ रुपये पहुंच गया। कंपनी का प्रति शेयर आय (EPS) भी बढ़कर 7.15 रुपये हो गई है, जो पिछली तिमाही की तुलना में बेहतर है।

2019 के बाद से सिल्वरलाइन लगातार नई-नई टेक्नोलॉजी अपना रही है ताकि ग्राहकों को बेहतर एक्सपीरियंस मिले और कंपनी को बाजार में बढ़त मिले। कंपनी AI, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी जैसे कई सेक्टर में काम कर रही है। इसके जरिए वह दुनिया भर की कंपनियों को स्मार्ट और किफायती समाधान दे रही है।

सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पहले सिल्वरलाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। यह भारत की पहली आईटी कंपनी थी जिसने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE) में लिस्टिंग करवाई थी। 2002 में NASSCOM ने इसे भारत की सातवीं सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का दर्जा दिया था।

इस कंपनी ने साल 2000 तक फॉर्च्यून 100 कंपनियों को अपनी सर्विस दी थीं। इस समय कंपनी के पास 3700 से ज्यादा कंसल्टेंट्स थे। आज भी सिल्वरलाइन अमेरिका, भारत, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, हांगकांग, जापान और मिस्र समेत कई देशों में काम कर रही है। यह कंपनी रिटेल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग सर्विस देती है।

कंपनी के शेयर ने पिछले एक महीने में 28 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। बीते 6 महीने में शेयर में 4 फीसदी की गिरावट आई है। शेयर ने एक साल में 179 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 208 फीसदी का रिटर्न दिया है।