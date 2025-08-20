scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारEV Stock: 8% चढ़ा ईवी स्टॉक, शेयर ने दे दिया 8000 फीसदी का रिटर्न

EV Stock: 8% चढ़ा ईवी स्टॉक, शेयर ने दे दिया 8000 फीसदी का रिटर्न

Mercury EV Share: बुधवार के कारोबारी सत्र में Mercury EV के शेयर 8 फीसदी चढ़ गए। शेयर ने पांच साल में 8000% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 20, 2025 10:58 IST
Mercury EV-Tech
Mercury EV-Tech

20 अगस्त 2025 को मर्करी ईवी-टेक (Mercury EV-Tech Ltd) के शेयरों में 8 फीसदी की तेजी देखने को मिली थी। कंपनी के शेयर ने इंट्रा-डे में ₹49.60 के हाई लेवल को टच कर लिया। खबर लिखते वक्त स्टॉक 6.38 फीसदी की तेजी के साथ ₹48.46 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। मंगलवार को कंपनी के शेयर ₹45.56 पर क्लोज हुए थे।

आपको बता दें कि कंपनी ने हाल ही में गुजरात के भावनगर में जशनाथ सर्कल के पास अपना नया ईवी शोरूम लॉन्च किया है।

कंपनी के चेयरमैन जयेश ठाक्कर ने कहा कि यह शोरूम न सिर्फ बिजनेस के लिहाज से अहम है बल्कि यह भारत को "आत्मनिर्भर और प्रदूषण मुक्त" बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। यहां पर टू-व्हीलर्स से लेकर ईवी टेम्पो तक की पूरी रेंज मिलने वाली है।

मर्करी ईवी-टेक एंड-टू-एंड ईवी सॉल्यूशंस सर्विस प्रोवाइड करती है। इसमें इन-हाउस बैटरी, चेसिस और मोटर कंट्रोलर का मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। कंपनी के पास CED कोटिंग प्लांट भी है।

सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी वडोदरा में भारत की सबसे बड़ी लिथियम-आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रही है। इसकी क्षमता 3.2 GW होगी, जो ईवी और BESS के लिए इस्तेमाल होगी।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का नेट सेल्स 482% बढ़कर ₹22.57 करोड़ हो गई। जून तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 235% उछलकर ₹1.63 करोड़ पर पहुंच गया। वार्षिक नतीजों में भी कंपनी ने शानदार परफॉर्म किया। FY25 में कंपनी की नेट सेल्स 307% बढ़कर ₹89.64 करोड़ और नेट प्रॉफिट 286% चढ़कर ₹7.70 करोड़ हो गया।

शेयर ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न

कंपनी की मार्केट कैप ₹900 करोड़ से ऊपर है। खास बात यह है कि जून 2025 में राष्ट्रपति ने खुद कंपनी के 21,000 शेयर खरीदकर इसमें 0.01% हिस्सेदारी ली। मर्करी ईवी-टेक ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Returns) भी दिए हैं। 3 साल में शेयर ने 880% का रिटर्न दिया। वहीं, 5 साल में स्टॉक ने 8,200% तक शानदार रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
