20 अगस्त 2025 (बुधवार) को सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर (Servotech Renewable Power) के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई। बाजार खुलते ही कंपनी के शेयर (Servotech Renewable Power Share) करीब 7 फीसदी चढ़ गए। खबर लिखते वक्त कंपनी के स्टॉक 6 फीसदी की बढ़त के साथ ₹132.44 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

शेयर में क्यों आई तेजी?

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जयपुर डिविजन से 7.3 मेगावॉट का ऑन-ग्रिड रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट मिला है।

यह प्रोजेक्ट करीब ₹28.84 करोड़ का है। इसके तहत जयपुर डिविजन की अलग-अलग जगहों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। कंपनी पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उठाएगी, जिसमें डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन से लेकर टेस्टिंग और कमीशनिंग तक सब शामिल है।

भारतीय रेलवे (Indian Railways) लंबे समय से अपनी बिजली की जरूरतें ग्रीन एनर्जी (Green Energy) से पूरी करने की दिशा में काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट से रेलवे का बिजली पर खर्च घटेगा।

कंपनी की डायरेक्टर सरिका भाटिया का कहना है कि हमें यह प्रोजेक्ट मिलना बड़ी उपलब्धि है। इससे साफ है कि सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर को देश की ग्रीन एनर्जी मिशन में भरोसेमंद पार्टनर माना जाता है। हमारी कोशिश है कि हम ऐसे सोलर सिस्टम दें जो लंबे वक्त तक बेहतर परफॉर्म करें और देश को सस्टेनेबल एनर्जी की ओर ले जाएं।

सर्वोटेक शेयर की परफॉर्मेंस (Servotech Renewable Power Share Performance)

अगस्त 2025 में स्टॉक 5% टूटा है। वहीं, पिछले महीने जुलाई में शेयर में करीब 7% की गिरावट आई थी। इस साल की शुरुआत से अब तक शेयर ने लगभग 20 फीसदी का रिटर्न दिया है। सालभर में स्टॉक ने फ्लैट रिटर्न दिया है। वहीं, शेयर ने पांच साल में 5,155.56 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 6 लाख रुपये से ज्यादा होगी।