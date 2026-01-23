Silver ETFs में जोरदार रैली - 17% उछला भाव, Gold ETFs भी पीछे नहीं - क्यों करें निवेशक?
हाल के दिनों में तेज उतार-चढ़ाव के बीच बाजार के जानकार निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि एकमुश्त निवेश के बजाय किस्तों में निवेश ज्यादा समझदारी भरा रहेगा।
ETFs: शुक्रवार के कारोबार में सिल्वर और गोल्ड ETF में तेज उछाल देखने को मिला। कुछ सिल्वर ETF तो दिन के दौरान 17 फीसदी तक चढ़ गए। हाल के दिनों में तेज उतार-चढ़ाव के बीच बाजार के जानकार निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि एकमुश्त निवेश के बजाय किस्तों में निवेश ज्यादा समझदारी भरा रहेगा।
सिल्वर ETF में जोरदार रिकवरी
सुबह 11.47 बजे टाटा सिल्वर ETF 8.39 फीसदी चढ़कर 30.49 रुपये पर कारोबार कर रहा था। दिन में यह 33 रुपये तक भी गया, जो करीब 17.35 फीसदी की तेजी है।
ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF 8.35 फीसदी की बढ़त के साथ 312.21 रुपये पर था, जो अपने i-NAV से ऊपर ट्रेड कर रहा था। आदित्य बिड़ला सन लाइफ सिल्वर ETF भी 8.44 फीसदी उछलकर 311 रुपये पर पहुंच गया।
इसके अलावा निप्पॉन इंडिया, जेरोधा, HDFC और SBI के सिल्वर ETF में 7 से 9 फीसदी तक की तेजी रही। यह उछाल एक दिन पहले आई तेज गिरावट के बाद देखने को मिला।
गोल्ड ETF भी चमके
सिर्फ सिल्वर ही नहीं, गोल्ड ETF में भी खरीदारी दिखी। ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF और निप्पॉन इंडिया गोल्ड बीज़ जैसे फंड करीब 3 फीसदी चढ़े।
निवेशकों के लिए चेतावनी
टाटा एसेट मैनेजमेंट के कमोडिटी फंड मैनेजर तपन पटेल का कहना है कि ज्यादा मांग के समय ETF के दाम अपने असली मूल्य यानी i-NAV से अलग हो सकते हैं। ऐसे में तेज भागते भाव के पीछे भागने से बचना चाहिए। उनका सुझाव है कि निवेश को चरणबद्ध और सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए ताकि औसत लागत का फायदा मिल सके।
सिल्वर ने दिया बंपर रिटर्न
पिछले 12 महीनों में सिल्वर 200 फीसदी से ज्यादा चढ़ चुका है, जबकि गोल्ड में करीब 80 फीसदी की तेजी रही। इस शानदार रैली के बाद गोल्ड-सिल्वर रेशियो घटकर करीब 50 पर आ गया है। पटेल का कहना है कि जिन निवेशकों ने पहले से निवेश किया है, वे इस रेशियो को देखते हुए मुनाफा निकालकर कुछ पैसा गोल्ड ETF में शिफ्ट कर सकते हैं।