Stock in Focus: फार्मा सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Sigachi Industries Ltd) के शेयरों में आज छप्परफाड़ तेजी देखने को मिल रही है। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स की इस कंपनी के शेयर में आज 16% की तेजी देखने को मिल रही है।

खबर लिखे जानें तक दोपहर 12:05 बजे तक शेयर एनएसई पर 16.59% या 5.23 रुपये चढ़कर 36.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 16.01% या 5.05 रुपये चढ़कर 36.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

क्यों आई तेजी?

स्टॉक में यह तेजी हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण आई है। सुबह 11:19 बजे तक कंपनी के 37,17,715 (37 लाख) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

जल्दी ही मिलने वाला है डिविडेंड

कंपनी ने हर शेयर पर 0.10 रुपये के डिविडेंड देने की घोषणा की है जिसके लिए रिकॉर्ड डेट आगामी 16 सितंबर है।

Sigachi Industries Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अगस्त 2024 में भी 0.10 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले अगस्त 2023 और अगस्त 2022 में कंपनी ने 1-1 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Sigachi Industries Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 16 प्रतिशत से अधिक और पिछले 2 हफ्ते में 19 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि यह शेयर पिछले 3 महीने में 34 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 3 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

Sigachi Industries एक फार्मा और फूड इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी है, जो माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज (MCC) बनाती है। ये एक तरह का पाउडर होता है जो दवाओं और फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। कंपनी की शुरुआत 1989 में हुई थी और इसके प्लांट हैदराबाद, गुजरात और जम्मू में हैं। इसकी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल दवा, खाना, कॉस्मेटिक्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स में होता है। Sigachi अपने सेगमेंट में एक लीडिंग कंपनी मानी जाती है और एक्सपोर्ट भी करती है। यह एक स्मॉल कैप स्टॉक है, जिसमें लंबे समय के लिए ग्रोथ की संभावना मानी जाती है।



