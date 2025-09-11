MIC Electronics Share Price: स्मॉल कैप कंपनी एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (MIC Electronics Ltd) के शेयर पर घरेलू ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी ब्रोकिंग (Anand Rathi Broking) ने बड़ा दांव लगाया है। ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में इस शेयर पर एक महीने में 17.24% के अपसाइड की संभावना जताई है।

एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों में हाल के सत्रों में मजबूत तेजी देखी गई है। यह शेयर अभी तक निवेशकों को पिछले 1 महीने में 57% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। कंपनी का मार्केट कैप 1,825.66 करोड़ का है।

फिलहाल खबर लिखे जानें तक सुबह 11:07 बजे तक शेयर एनएसई पर 1.57% या 1.17 रुपये चढ़कर 75.78 पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.88% या 0.66 रुपये की तेजी के साथ 75.65 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

जीएसटी दरों में कटौती के बाद निवेशकों का रुझान कंपनी के पक्ष में तेजी से बढ़ा है, जिससे बिक्री और मुनाफे में बढ़ोतरी की उम्मीद है। कंपनी एलईडी स्ट्रीट लाइट्स और वीडियो डिस्प्ले का डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्यूफैक्चरिंग करती है। इसके प्रोडक्ट ज्यादातर भारतीय रेलवे, स्पोर्ट्स स्टेडियम, ट्रांसपोर्ट हब और पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में इस्तेमाल किए जाते हैं।

Anand Rathi का MIC Electronics पर राय

आनंद राठी ब्रोकिंग ने MIC Electronics पर पॉजिटिव रूख अपनाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस शेयर ने वीकली चार्ट पर ₹70 का एक अहम लेवल अच्छे वॉल्यूम के साथ पार किया है। ब्रोकिंग हाउस का कहना है कि टेक्निकल चार्ट्स में तेजी के संकेत मिल रहे हैं।

MACD में बुलिश डाइवर्जेंस और RSI में भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रही है, जो बताती है कि शेयर में आगे और तेजी आ सकती है।

MIC Electronics Share Price Target

ब्रोकरेज ने सलाह दी है कि निवेशक ₹70-75 के दायरे में खरीदारी करें और जोखिम मैनेजमेंट के लिए ₹65 (क्लोजिंग बेसिस) पर स्टॉप लॉस लगाएं। रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने इस शेयर का अगले एक महीने के लिए ₹85 का टारगेट प्राइस दिया है।

बीते बुधवार को कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसने सिंगापुर की टॉप2 PTE लिमिटेड के साथ एक MoU साइन किया है।जिसका मकसद ताइवान में एक सेमीकंडक्टर पार्टनर की पहचान करना और उसे फाइनल करना, ताकि कंपनी हर महीने 25,000 से 30,000 वेफर्स बनाने की क्षमता हासिल कर सके।