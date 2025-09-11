scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारओला इलेक्ट्रिक का शेयर धड़ाम! 3% से ज्यादा गिरा भाव - कल रात एक्सचेंज फाइलिंग में दी थी ये जानकारी

ओला इलेक्ट्रिक का शेयर धड़ाम! 3% से ज्यादा गिरा भाव - कल रात एक्सचेंज फाइलिंग में दी थी ये जानकारी

आज बीएसई पर ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 58.70 रुपये पर खुला था जिसके बाद आज इसने अभी तक अपना इंट्राडे लो 57.60 रुपये को टच किया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 11, 2025 10:47 IST

Ola Electric Share Price: ईवी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड (Ola Electric Mobility Ltd) के शेयरों में आज 3% की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल खबर लिखे जानें तक सुबह 10:38 बजे तक एनएसई पर शेयर 2.56% या 1.52 रुपये गिरकर 57.84 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.28% या 1.35 रुपये गिरकर 57.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

क्यों आई ये गिरावट?

यह गिरावट कंपनी द्वारा यह खुलासा करने के बाद आई कि उसके प्रमोटर ने 10.71 करोड़ इक्विटी शेयर गिरवी रखे हैं। यह हिस्सेदारी कंपनी की कुल इक्विटी पूंजी का 2.43% और प्रमोटर की कुल हिस्सेदारी का 8.09% है।

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि ये शेयर एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में गिरवी रखे गए हैं, जो कई लेंडर की ओर से काम कर रही है। इसमें अवेंदुस स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट फंड II, अवेंदुस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, इन्क्रेड क्रेडिट अपॉर्च्युनिटीज फंड I और II तथा इंडिया क्रेडिट अपॉर्च्युनिटीज फंड II शामिल हैं।

यह गिरवी पहले के नॉन-डिस्पोजल अंडरटेकिंग (NDU) की जगह ली है। एनडीयू का खुलासा कंपनी ने 2 दिसंबर 2024 और 6 मार्च 2025 को किया था। कंपनी ने कहा कि इस ट्रांजिशन अवधि में, डीमैट और स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड में गिरवी एक ही शेयरों पर दो बार दिख सकती है, जब तक पुरानी एनडीयू पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती और सिस्टम अपडेट नहीं हो जाते।

ओला इलेक्ट्रिक ने स्पष्ट किया कि ये शेयर उसकी ग्रुप कंपनी कृतिम डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड (Krutrim Data Centre Pvt Ltd) द्वारा जारी डिबेंचर्स को सुरक्षित करने के लिए गिरवी रखे गए हैं।

इसी दौरान, बीएसई (BSE) ने ओला इलेक्ट्रिक से एक मीडिया रिपोर्ट को लेकर सफाई मांगी थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि कंपनी के फाइनेंशियल कंट्रोल की जांच हो रही है क्योंकि ऑडिटर ने इन्वेंट्री कंट्रोल (स्टॉक से जुड़ी व्यवस्था) में कुछ बड़ी कमजोरियों की तरफ इशारा किया है।

इस पर कंपनी ने जवाब दिया कि ये जानकारी पहले ही हमारे ऑडिटर BSR & कंपनी LLP की रिपोर्ट में दी जा चुकी है। ये रिपोर्ट हमारी सालाना रिपोर्ट का हिस्सा है, जो हमने 31 जुलाई 2025 को स्टॉक एक्सचेंज को जमा कर दी थी।

2017 में स्थापित ओला इलेक्ट्रिक अपनी ओला फ्यूचरफैक्ट्री में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और बैटरी पैक, मोटर व फ्रेम जैसे कंपोनेंट्स का निर्माण करती है। जून 2025 तक प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कंपनी में 36.78% थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Gaurav
Sep 11, 2025