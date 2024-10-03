गिरते बाज़ार में Suzlon भी फिसला

विशेषज्ञों के अनुसार, इस गिरावट की मुख्य वजह कंपनी को सेबी की ओर से भेजा गया वॉर्निंग लेटर है।

गिरावट की वजह:

दरअसल मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद Suzlon Energy Ltd को लेकर बड़ी खबर आई थी। कंपनी के खिलाफ वॉर्निंग लेटर जारी हुआ था।

वॉर्निंग लेटर

एक्सचेंज ने वॉर्निंग लेटर में साफ कहा है कि अगर आगे ऐसा दोबारा हुआ तो कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस पर तुरंत कदम उठाने की जरुरत है। इतना ही नहीं कंपनी की ओर से बताया गया है कि उन्हें इससे पहले भी इस तरह की वॉर्निंग मिल चुका है।

नियमों को समय पर पूरा नहीं...

दरअसल ये नोटिस डिस्क्लोजर नियमों को समय पर पूरा नहीं करने के चलते भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि इंडीपेंडेंट डायरेक्टर मार्क डेसेडेलियर के इस्तीफे और जून में आयोजित एनालिस्ट कॉल के बारे में एक्सचेंजों को वक्त पर जानकारी देने में कंपनी असफल रही है। एक्सचेंज का कहना है कि कम से कम दो दिन पहले एनालिस्ट बैठक की जानकारी देनी होती है। लेकिन कंपनी ने जिस दिन (9 जून 2024) को एनालिस्ट कॉल की, उसी दिन जानकारी दी।

स्टॉक की चाल को देखें तो पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने निवेशकों का पैसा डबल कर दिया है। वहीं एक साल में 200 प्रतिशत का रिटर्न मिला है।