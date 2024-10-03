Reliance Infra Share: खबर के बाद दौड़ गया शेयर

कमजोर बाजार के बीच आज रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में 4% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी ने कहा कि उसके बोर्ड ने VFSI Holdings को FCCB जारी करके 2,930 करोड़ रुपये जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 4.10% बढ़कर 345.80 रुपये पर

इस खबर के बाद बीएसई पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 4.10% बढ़कर 345.80 रुपये पर पहुंच गए।फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि एफसीसीबी में 10 वर्ष की लंबी मैच्युरिटी अवधि के साथ 5% प्रति वर्ष की अत्यंत कम ब्याज दर होगी।

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के निदेशक मंडल ने कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ESOS) को भी मंजूरी दे दी।