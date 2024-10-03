scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारReliance Infra Share: खबर के बाद दौड़ गया शेयर

Reliance Infra Share: खबर के बाद दौड़ गया शेयर

कमजोर बाजार के बीच आज रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में 4% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी ने कहा कि उसके बोर्ड ने VFSI Holdings को FCCB जारी करके 2,930 करोड़ रुपये जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 3, 2024 12:20 IST

कमजोर बाजार के बीच आज रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में 4% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी ने कहा कि उसके बोर्ड ने VFSI Holdings को FCCB जारी करके 2,930 करोड़ रुपये जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 4.10% बढ़कर 345.80 रुपये पर

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इस खबर के बाद बीएसई पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 4.10% बढ़कर 345.80 रुपये पर पहुंच गए।फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि एफसीसीबी  में 10 वर्ष की लंबी मैच्युरिटी अवधि के साथ 5% प्रति वर्ष की अत्यंत कम ब्याज दर होगी।

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के निदेशक मंडल ने कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ESOS) को भी मंजूरी दे दी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 3, 2024