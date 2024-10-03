Yes Bank में कौन सी खबर आ गई, स्टॉक धड़ाम

गुरुवार के कारोबार में यस बैंक लिमिटेड के शेयरों में गिरावट आई गई। बैंक ने अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं जो उत्साहजनक नहीं है यही वजह है कि यश बैंक में गिरावट देखने को मिली। बैंक ने कहा कि सितंबर तिमाही में उसके डिपाजिट में 18.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और Advances में साल-दर-साल (YoY) 13.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन यस बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि Liquidity Coverage Ratio में गिरावट आई है।

यस बैंक ने कहा कि सितंबर तिमाही में loans और Advances पिछले साल की इसी तिमाही के 2,09,106 करोड़ रुपये के मुकाबले 2,36,512 करोड़ रुपये रहे हैं।

तिमाही के लिए CASA अनुपात

यस बैंक ने कहा कि पिछले साल की समान तिमाही में 2,34,360 करोड़ रुपये की तुलना में इसकी डिपाजिट 18.3 प्रतिशत बढ़कर 2,77,173 करोड़ रुपये हो गए हैं। तिमाही के लिए CASA अनुपात 32 प्रतिशत रहा, जबकि जून में यह 30.8 प्रतिशत और एक साल पहले की तिमाही में 29.4 प्रतिशत था। लिक्विडिटी कवरेज अनुपात 131.9 प्रतिशत रहा, जबकि जून में यह 137.8 प्रतिशत और एक साल पहले की तिमाही में 120.9 प्रतिशत था।

विश्लेषकों ने कहा कि ऑपरेशनल पैरामीटर में सुधार हो रहा है, हालांकि ROA पर भारी IRDF निवेश बोझ बना हुआ है।