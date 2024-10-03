scorecardresearch
Yes Bank में कौन सी खबर आ गई, स्टॉक धड़ाम

गुरुवार के कारोबार में यस बैंक लिमिटेड के शेयरों में गिरावट आई गई। बैंक ने अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं जो उत्साहजनक नहीं है यही वजह है कि यश बैंक में गिरावट देखने को मिली।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 3, 2024 12:07 IST

गुरुवार के कारोबार में यस बैंक लिमिटेड के शेयरों में गिरावट आई गई। बैंक ने अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं जो उत्साहजनक नहीं है यही वजह है कि यश बैंक में गिरावट देखने को मिली। बैंक ने कहा कि सितंबर तिमाही में उसके डिपाजिट में 18.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और Advances में साल-दर-साल (YoY) 13.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन यस बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि  Liquidity Coverage Ratio  में गिरावट आई है। 

यस बैंक ने कहा कि सितंबर तिमाही में loans और Advances पिछले साल की इसी तिमाही के 2,09,106 करोड़ रुपये के मुकाबले 2,36,512 करोड़ रुपये रहे हैं।

तिमाही के लिए CASA अनुपात

यस बैंक ने कहा कि पिछले साल की समान तिमाही में 2,34,360 करोड़ रुपये की तुलना में इसकी  डिपाजिट 18.3 प्रतिशत बढ़कर 2,77,173 करोड़ रुपये हो गए हैं।  तिमाही के लिए CASA अनुपात 32 प्रतिशत रहा, जबकि जून में यह 30.8 प्रतिशत और एक साल पहले की तिमाही में 29.4 प्रतिशत था। लिक्विडिटी कवरेज अनुपात 131.9 प्रतिशत रहा, जबकि जून में यह 137.8 प्रतिशत और एक साल पहले की तिमाही में 120.9 प्रतिशत था।

विश्लेषकों ने कहा कि ऑपरेशनल पैरामीटर में सुधार हो रहा है, हालांकि ROA पर भारी IRDF निवेश बोझ बना हुआ है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
