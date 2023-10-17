Share To Watch Today: शेयर बाजार आज कौन से शेयर रहेंगे फोकस में

शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए आज कौन-कौन से शेयर फोकस में रहेंगे, आइये जान लेते हैंः

HDFC Bank: दूसरी तिमाही में बैंक के नतीजे अच्छे नहीं रहे हैं। एनपीए और ब्याज मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है

CEAT : सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 8 करोड़ रुपए से सालाना आधार पर बढ़कर 208 करोड़ रुपए रहा है।

Cyient DLM : दूसरी तिमाही में कंपनी की आय 292 करोड़ रुपए रही है। पिछले साल की समान तिमाही में 170 करोड़ रुपए के मुकाबले ये 72% तक बढ़ा है

ICICI Securities : दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 41% बढ़कर 423.6 करोड़ रुपए रहा है जबकि, आय में भी 45.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद ये 1,249 करोड़ रुपए रहा है।

Jio Financials Services : दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 332 करोड़ रुपए से बढ़कतर 668.2 करोड़ रुपए रहा. जबकि, आय भी 414 करोड़ रुपए से 46.9% बढ़कर 608 करोड़ रुपए रहा है

Data Pattern : कंपनी ने IN-SPACe के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करार किया है