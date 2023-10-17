Share To Watch Today: शेयर बाजार आज कौन से शेयर रहेंगे फोकस में

scorecardresearch
ICICI Securities : दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 41% बढ़कर 423.6 करोड़ रुपए रहा है जबकि, आय में भी 45.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद ये 1,249 करोड़ रुपए रहा है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 17, 2023 09:09 IST
शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए आज कौन-कौन से शेयर फोकस में रहेंगे, आइये जान लेते हैंः 

HDFC Bank: दूसरी तिमाही में बैंक के नतीजे अच्छे नहीं रहे हैं। एनपीए और ब्याज मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है

CEAT : सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 8 करोड़ रुपए से सालाना आधार पर बढ़कर 208 करोड़ रुपए रहा है।  

Cyient DLM : दूसरी तिमाही में कंपनी की आय 292 करोड़ रुपए रही है। पिछले साल की समान तिमाही में 170 करोड़ रुपए के मुकाबले ये 72% तक बढ़ा है

ICICI Securities : दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 41% बढ़कर 423.6 करोड़ रुपए रहा है जबकि, आय में भी 45.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद ये 1,249 करोड़ रुपए रहा है।

Jio Financials Services : दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 332 करोड़ रुपए से बढ़कतर 668.2 करोड़ रुपए रहा. जबकि, आय भी 414 करोड़ रुपए से 46.9% बढ़कर 608 करोड़ रुपए रहा है

Data Pattern : कंपनी ने IN-SPACe के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करार किया है

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
