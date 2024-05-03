Share Market Today: बिकवाली के बीच सेंसेक्स 700 अंक टूटा, निफ्टी रिकॉर्ड स्तर से नीचे

शुक्रवार को इक्विटी बेंचमार्क Sensex 700 अंक से अधिक गिरकर 74,000 के स्तर से नीचे चला गया और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे चला गया, क्योंकि निवेशकों ने दूरसंचार, पूंजीगत सामान और प्रौद्योगिकी शेयरों में निवेश कम कर दिया। कारोबारियों ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलएंडटी और एचडीएफसी बैंक के काउंटरों में भारी बिकवाली के दबाव ने भी सूचकांक को नीचे खींच लिया। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 732.96 अंक या 0.98% गिरकर 73,878.15 पर बंद हुआ, जो दिन में पहले 484.07 अंक चढ़ने के बाद बंद हुआ। 75,095.18 के अपने इंट्रा-डे हाई से बेंचमार्क 1,627.45 अंक गिरकर दिन के निचले स्तर 73,467.73 पर आ गया। एनएसई निफ्टी भी 172.35 अंक या 0.76% गिरकर 22,475.85 पर आ गया। शुरुआती कारोबार में बेंचमार्क 146.5 अंक या 0.64% की बढ़त के साथ 22,794.70 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। साप्ताहिक मोर्चे पर, बीएसई बेंचमार्क 147.99 अंक या 0.20% चढ़ा। एनएसई निफ्टी 55.9 अंक या 0.24% चढ़ा। रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजीत मिश्रा ने कहा, "एक बार फिर, बाजारों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला, दिन का अंत करीब एक प्रतिशत की गिरावट के साथ हुआ। मजबूत वैश्विक संकेतों से प्रेरित सकारात्मक शुरुआत के बावजूद, दिग्गज शेयरों में मुनाफावसूली ने न केवल शुरुआती बढ़त को खत्म कर दिया, बल्कि सूचकांक को नकारात्मक क्षेत्र में भी धकेल दिया।" सेंसेक्स की कंपनियों में लार्सन एंड टुब्रो, मारुति, रिलायंस इंडस्ट्रीज, नेस्ले, भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक और जेएसडब्ल्यू स्टील प्रमुख रूप से पिछड़ने वालों में शामिल रहे। बजाज फाइनेंस करीब 1% चढ़ा।

RBI

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बजाज फाइनेंस पर eCOM और इंस्टा EMI कार्ड के माध्यम से ऋण स्वीकृत करने और वितरित करने पर प्रतिबंध हटा दिया है, कंपनी ने गुरुवार को एक नियामक फाइलिंग में कहा। पिछले साल नवंबर में, केंद्रीय बैंक ने बजाज फाइनेंस को अपने दो ऋण उत्पादों - eCOM और इंस्टा EMI कार्ड के तहत ऋण स्वीकृत करने और वितरित करने से रोकने का निर्देश दिया था - कंपनी द्वारा डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधानों का पालन न करने के कारण। बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इंफोसिस अन्य लाभार्थियों में से थे। "अमेरिका में गैर-कृषि पेरोल जारी होने से पहले मुनाफावसूली और सतर्कता के कारण बाजार में बिकवाली का दबाव देखने को मिला। हालांकि, चौथी तिमाही की आय में अब तक कोई खास नकारात्मक आश्चर्य नहीं होने और तेल की कीमतों में गिरावट से गिरावट को कम करने में मदद मिल सकती है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, "हालांकि सुधार व्यापक आधार पर था, लेकिन घरेलू बाजार में एफआईआई के निवेश में कमी के कारण लार्ज-कैप स्टॉक मुख्य रूप से कमजोर प्रदर्शन करने वाला रहा।

बीएसई स्मॉलकैप गेज में

" व्यापक बाजार में, बीएसई स्मॉलकैप गेज में 0.55% और मिडकैप इंडेक्स में 0.21% की गिरावट आई। सूचकांकों में, दूरसंचार में 1.42%, रियल्टी (1.09%), सेवा (1.01%), टेक (0.96%), उपभोक्ता विवेकाधीन (0.71%), आईटी (0.64%) और कमोडिटी (0.29%) में गिरावट आई। इसके विपरीत, हेल्थकेयर और मेटल में लाभ हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को एफआईआई ने 964.47 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। एशियाई बाजारों में, हांगकांग सकारात्मक क्षेत्र में बंद हुआ, जबकि सियोल कम रहा। टोक्यो और शंघाई के बाजार छुट्टियों के कारण बंद रहे। यूरोपीय बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। वॉल स्ट्रीट गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.06% गिरकर 83.62 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। गुरुवार को बीएसई बेंचमार्क 128.33 अंक या 0.17% चढ़कर 74,611.11 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 43.35 अंक या 0.19% बढ़कर 22,648.20 पर पहुंच गया।