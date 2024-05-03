Coal India Results: शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 26% बढ़कर 8,640 करोड़ रुपये हुआ

scorecardresearch
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 3, 2024 17:25 IST
शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 26% बढ़कर 8,640 करोड़ रुपये हुआ

Coal India ने गुरुवार को कहा कि कम बिक्री के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में उसका समेकित शुद्ध लाभ लगभग 26% बढ़कर 8,640 करोड़ रुपये हो गया है। लाभ में वृद्धि का श्रेय लागत दक्षता और ओपन-कास्ट खनन के लिए स्ट्रिपिंग गतिविधियों के लेखांकन में बदलाव से लाभ को दिया गया। खनिक ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि बिक्री राजस्व Q4FY'23 में 35,161 करोड़ रुपये से 2.5 प्रतिशत घटकर 34,264 करोड़ रुपये हो गया।

Also Read: Aadhar IPO: 8 मई को आएगा IPO, ग्रे मार्केट में हलचल

खनिक का कुल खर्च पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 30,873 करोड़ रुपये से कम होकर 28,298 करोड़ रुपये रहा। कोयला उत्पादन 241.75 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो एक साल पहले की अवधि में 224.16 मिलियन टन था।

