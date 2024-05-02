Aadhar IPO: 8 मई को आएगा IPO, ग्रे मार्केट में हलचल

इस कंपनी के IPO के आने से पहले ही ग्रे मार्केट में अभी से हलचल मच गई है। तो सबसे पहले कंपनी का नाम है Aadhar Housing Finance Limited। इस फाइनेंस कंपनी का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO, 8 मई को आने जा रहा है। रिटेल निवेशक इस IPO के लिए 8 मई से 10 मई तक बोली लगा सकेंगे। 15 मई को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्ट होंगे।

IPO में पैसा लगाने का प्लान

अगर आप भी इस IPO में पैसा लगाने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि आप इसमें कितना निवेश कर सकते हैं...मिनिमम और मैक्सिमम कितना पैसा लगा सकते हैं? कंपनी ने इस IPO का प्राइस बैंड ₹300 से ₹315 प्रति शेयर तय किया है। IPO के अपर प्राइस बैंड ₹315 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं तो आपको ₹14,805 निवेश करने होंगे। रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट, यानी 611 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं, जिसके लिए ₹1 लाख 99 हजार इन्वेस्ट करने होंगे।

यहां पर सवाल उठता है कि कंपनी करती क्या है?

आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 2010 में बनी थी। कंपनी कम आय वाले लोगों को हाउसिंग लोन देती है। कंपनी मुख्य रूप से देश के टियर 4 और टियर 5 शहरों में ग्राहकों को सर्विस देती है। कंपनी हाउसिंग और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की खरीद और कंस्ट्रक्शन के लिए मॉर्गेज लोन देती है। 30 सितंबर, 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी के पास देश के 20 राज्यों में 91 सेल ऑफिस समेत 471 ब्रांच का नेटवर्क है। कंपनी इसके जरिए 3,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इस IPO में कंपनी ₹1,000 करोड़ के लिए 3.17 करोड़ नए शेयर्स जारी करेगी। वहीं, ऑफर फॉर सेल यानी OFS से कंपनी 6.35 करोड़ शेयर्स बेचकर ₹2,000 करोड़ जुटाएगी। 2,000 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री प्रमोटर BCP टोप्को की ओर से की जाएगी. BCP टोप्को Pte, ब्लैकस्टोन ग्रुप की सहयोगी फर्मों की ओर से मैनेज किया जाने वाला एक फंड है. इसके पास आधार हाउसिंग फाइनेंस की 98.72 फीसदी हिस्सेदारी है...

फाइनेंशियल्स

कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। 31 मार्च 2021 को टोटल एसेट्स 13,630 करोड़ रुपये रहा है। 2022 में 14,375 करोड़ रहा है। 2023 में 16,617 करोड़ और 30 दिसंबर 2023 को 18,035 करोड़ रुपये रहा।

टोटल रेवेन्यू

अब बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। 31 मार्च 2021 तक ये 1,575 करोड़ रहा। मार्च 2022 में 1,728 करोड़ रुपये रहा है। 31 मार्च 2023 को 2,043 करोड़ रुपये रहा। वहीं 30 दिसंबर में टोटल रेवेन्यू 1,895 करोड़ रुपये रहा है।

PAT

अब बात करते हैं PAT की 31 मार्च 2021 को 340 करोड़ था। मार्च 2022 में बढ़कर 446 करोड़ रुपये रहा। 31 मार्च 2023 को प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स 545 करोड़ रहा। वहीं 30 दिसंबर को 547 करोड़ रुपये रहा।

नेट वर्थ

वहीं नेट वर्थ देखें तो 2021 में 2,692 करोड़, मार्च 2022 में 3,146 करोड़, मार्च 2023 में 3697 करोड़ और 30 दिसंबर 4,249 करोड़ रुपये रहा है।

ग्रे मार्केट

ग्रे मार्केट की स्थिति देखें तो, ग्रे मार्केट पर नजर रखनी वाली वेबसाइट, आईपीओवॉच के अनुसार, आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के अनलिस्‍टेड शेयर ग्रे मार्केट में 130 रुपये प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं. इसका मतलब है कि अपर प्राइस बैंड के हिसाब से देखें तो आधार हाउसिंग की शेयर मार्केट में 445 रुपये प्रति शेयर पर हो सकती है।

मार्केट एक्सपर्ट

वहीं आपको इस IPO में निवेश में करना है या नहीं? इसके लिए बिजनेस टुडे बाजार ने बात की मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से। उनका कहना है कि लिस्टिंग गेन के लिए इस IPO में निवेश किया जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश की सलाह नहीं होगी।