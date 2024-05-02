लिस्टिंग पर क्या बोल गए निखिल कामथ !

Zerodha के संस्थापक Nikhil Kamath ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा कि उन्होंने जिन प्रमोटरों से बात की है, उनमें से अधिकांश को अपनी कंपनियों को सार्वजनिक ( लिस्टिंग) करने का पछतावा है। अपने पॉडकास्ट कामथ ने गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म नाज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के संस्थापक नितीश मित्तरसेन से पूछा कि क्या उन्हें भी इस निर्णय पर पछतावा है। नाज़ारा मार्च 2021 में शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध हुई थी और कामथ फ़र्म के सबसे बड़े निवेशकों में से एक हैं।

advertisement

कामथ ने कहा

कामथ ने कहा: "मैं नितेश की कंपनी में एक निवेशक हूँ। 5% निवेशक। और हम अक्सर मिलते हैं और जैसा कि मैं आज आप सभी [पॉडकास्ट में अन्य अतिथियों] को परेशान करने जा रहा हूँ, मैं उसे बहुत परेशान करता हूँ क्योंकि मैं इस डोमेन को थोड़ा और समझना चाहता हूँ। आज का दिन उसी जिज्ञासा से जुड़ा है क्योंकि बहुत से लोग मुझे बता रहे हैं कि गेमिंग बड़ी चीज़ है। आज के युवा पारंपरिक मनोरंजन के रूपों की तुलना में गेमिंग पर बहुत अधिक समय बिता रहे हैं, इसलिए मुझे इसके बारे में बहुत जिज्ञासा है। लेकिन ज़्यादातर लोग जिनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से पूछा, कैमरे पर नहीं, कि क्या उन्हें सूचीबद्ध होने और सार्वजनिक कंपनी बनने का पछतावा है, उनका कहना है कि उन्हें पछतावा है। हालांकि, नाज़ारा के संस्थापक ने कहा कि वे उनमें से नहीं थे। इसके बजाय, उन्होंने अपनी कंपनी की लिस्टिंग से निकले सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। मित्तरसेन ने कहा, "हमारे मामले से, मैंने वास्तव में दो बातें सोची, इस व्यवसाय को वास्तव में लंबे समय तक चलाया है। दो दशक। ऐसे समय में जब भारत में गेमिंग का अस्तित्व नहीं था। मुझे उस समय वास्तव में लगा कि भारत की पहली गेमिंग कंपनी के रूप में सार्वजनिक होकर हम वास्तव में यह झंडा गाड़ सकते हैं कि भारत खुल रहा है।" उन्होंने कहा: "मुझे लगता है कि पिछले 3-5 वर्षों में जब से नाज़ारा सार्वजनिक हुई है, हमारी ब्रांड दृश्यता और कंपनी की विश्वसनीयता काफी बढ़ गई है... सीन [क्राफ्टन इंडिया के सीईओ सीन ह्युनिल सोहन] और क्राफ्टन जैसे साझेदार और उस जैसी वैश्विक खिलाड़ी जब भारत में आ रहे हैं और साझेदारी करना चाहते हैं, मुझे लगता है, आज नाज़ारा स्पष्ट रूप से एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ वे बात करने और साझेदारी करने में बहुत खुश हैं।"

Also Read: IPO Market ने कैसे बदला पिछले 20 सालों का ट्रेंड !

नाज़ारा टेक्नोलॉजीज

नाज़ारा टेक्नोलॉजीज के सीईओ ने कंपनी के सार्वजनिक होने पर वेंचर कैपिटलिस्ट से दूरी बनाने के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, "मैं कई सालों तक वीसी [वेंचर कैपिटलिस्ट] समर्थित कंपनी थी और इसमें बहुत सारी प्रतिबद्धताएं, एसएचए (शेयरधारक समझौता) शर्तें, प्राथमिकताएं होती हैं जो आप निवेशकों को देते हैं। मेरे मामले में मैं बहुत भाग्यशाली था। मेरे पास वेस्टब्रिज कैपिटल था जिसे आप बैंगलोर में जानते होंगे, संदीप सिंघल, जिन्होंने 2015 से लेकर 2018-2019 तक मुझमें निवेश किया। बेशक राकेश जी (राकेश झुनझुनवाला) ने 2018 में निवेश किया था।"

लिस्टिंग

लिस्टिंग के फायदों के अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि पब्लिक होने के साथ कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं। “इसकी अपनी चुनौतियाँ हैं, जैसे कि तिमाही दबाव, हर तिमाही के नतीजे। मुझे लगता है कि एक सीमा के बाद अनुपालन अपने आप ठीक हो जाता है। स्वच्छता होती है, यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन यह भी मायने रखता है कि आप इसे कैसे अपनाते हैं। जैसा कि मैंने पिछले तीन सालों में एक लिस्टेड कंपनी के तौर पर कोशिश की है और यही बात मैं कई उद्यमियों से साझा करता रहा हूँ, जो लिस्टेड हैं, अपनी बात पर चलना आसान नहीं है, लेकिन आपको सही काम करना होगा, जो आपको वाकई सही लगता है, उसे करना होगा, न कि अगली तिमाही के नतीजे देने की कोशिश करनी होगी। भले ही कभी-कभी यह थोड़े समय के लिए परेशानी भरा हो। दूसरा यह कि आपको जितना हो सके उतना पारदर्शी होने और खुलासा करने की कोशिश करनी होगी, ताकि अगर कोई शेयरधारक आपको कॉल करके पूछना चाहे कि आपने आज सुबह नाश्ते में क्या खाया, तो आपको बताने के लिए तैयार रहना चाहिए।”