scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारIPO Market ने कैसे बदला पिछले 20 सालों का ट्रेंड !

IPO Market ने कैसे बदला पिछले 20 सालों का ट्रेंड !

एक्सपर्टस का मानना है कि निवेशकों और कंपनियों के बीच इस साल चुनाव के नतीजों को लेकर अनिश्चितता कम है। इससे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनो बाजारों में मजबूत पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है।

Advertisement
Dipak Singh
Dipak Singh
New Delhi ,UPDATED: May 1, 2024 13:55 IST
पिछले 20 सालों से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आई पी ओ बाजार में कमजोरी का ट्रेंड देखने को मिला है
पिछले 20 सालों से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आई पी ओ बाजार में कमजोरी का ट्रेंड देखने को मिला है

पिछले 20 सालों से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले IPO  बाजार में कमजोरी का ट्रेंड देखने को मिला है। पर लोकसभा चुनाव 2024 में यह ट्रेंड बदलता दिख रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निवेशक और बाजार यह मानकर चल रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतियों के स्तर पर कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। IPO के जरिए दिसम्बर और मार्च तिमाही में रिकॉर्ड पैसे जुटाए गए हैं। अक्टुबर से फरवरी की अवधी में 39 कंपनियों ने अपने IPO से करीब 33,25,307 करोड़ रुपए जुटाए।

advertisement

Also Read: Markets This Week: नतीजों के मौसम में आईआईपी, अमेरिकी फेड की ब्याज दर के फैसले से कैसी रहेगी बाज़ार की चाल

लोकसभा चुनाव से पहले

अगर इसकी तुलना 2004, 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले के 6 महीने की अवधी से की जाए तो इस दौड़ान 20 कंपनियों के IPO आए थे, जिसके जरिए 4,308 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। इससे साफ पता चलता है कि वर्तमान लोकसभा चुनाव से पहले के 6 महीने मे जितने रकम जुटाए गए वो पिछले 4 लोकसभा चुनाव के दौड़ान जुटाई गई कुल राशि का करीब 7 गुना है।
अप्रैल और मई में कई IPO आने की उम्मीद है। एक्सपर्टस का मानना है कि निवेशकों और कंपनियों के बीच इस साल चुनाव के नतीजों को लेकर अनिश्चितता कम है। इससे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनो बाजारों में मजबूत पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
May 1, 2024