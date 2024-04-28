Markets This Week: नतीजों के मौसम में आईआईपी, अमेरिकी फेड की ब्याज दर के फैसले से कैसी रहेगी बाज़ार की चाल

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारMarkets This Week: नतीजों के मौसम में आईआईपी, अमेरिकी फेड की ब्याज दर के फैसले से कैसी रहेगी बाज़ार की चाल

इस सप्ताह, भारत का IIP, ब्लू-चिप कंपनियों के तिमाही परिणाम, साथ ही अमेरिकी फेड का ब्याज दर पर निर्णय, तथा अमेरिकी बेरोजगारी के आंकड़े प्रमुख घटनाक्रम हैं, जिनसे बाजार में हलचल बनी रहने की उम्मीद है।

Noida(Uttar Pradesh),UPDATED: Apr 28, 2024 14:49 IST
मध्य पूर्व में तनाव से राहत और एचएसबीसी इंडिया कंपोजिट पीएमआई के सकारात्मक आंकड़ों के बीच पिछला सप्ताह भारतीय शेयर बाजारों के लिए आशावादी रहा। कंपोजिट इंडेक्स मार्च के अंतिम रीडिंग 61.8 से बढ़कर इस महीने 62.2 पर पहुंच गया।

इस सप्ताह, भारत का IIP, ब्लू-चिप कंपनियों के तिमाही परिणाम, साथ ही अमेरिकी फेड का ब्याज दर पर निर्णय, तथा अमेरिकी बेरोजगारी के आंकड़े प्रमुख घटनाक्रम हैं, जिनसे बाजार में हलचल बनी रहने की उम्मीद है।

प्रमुख तिमाही परिणाम : चालू परिणाम सीजन में, व्यापारियों की नजर प्रमुख कंपनियों की आय पर रहेगी, जिनमें टाटा केमिकल्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, हैवेल्स इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, अदानी पावर, अंबुजा सीमेंट्स, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, ब्लू स्टार, कोल इंडिया, डाबर इंडिया, अदानी ग्रीन एनर्जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एमआरएफ, टाइटन कंपनी और कोटक महिंद्रा बैंक आदि शामिल हैं।


आर्थिक आंकड़े : आने वाले अवकाश-रहित सप्ताह में, जो एक नए महीने की शुरुआत का प्रतीक है, निवेशकों की निगाहें बुनियादी ढांचे के उत्पादन पर रहेंगी, जो 30 अप्रैल को जारी होने वाला है। भारत में बुनियादी ढांचे का उत्पादन फरवरी 2024 में साल-दर-साल 6.7 प्रतिशत बढ़ा, जबकि जनवरी में संशोधित 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।


महत्वपूर्ण घटनाएँ: 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर शेयर बाजार बंद रहेंगे। 2 मई को निवेशकों की नज़र HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI के अंतिम आंकड़ों पर रहेगी। 3 मई को बैंक ऋण वृद्धि, जमा वृद्धि और विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े जारी होंगे। इसके अलावा, आने वाले सप्ताह में ऑटो और सीमेंट कंपनियों पर भी नज़र रहेगी क्योंकि ये कंपनियाँ अपने मासिक बिक्री के आंकड़े पेश करेंगी।


अमेरिकी बाजार डेटा : वैश्विक मोर्चे पर, व्यापारियों की नजर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों पर रहेगी, जिसमें 29 अप्रैल को डलास फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, 30 अप्रैल को रेडबुक, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, 1 मई को एसएंडपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फेड ब्याज दर निर्णय, 2 मई को फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, व्यापार संतुलन, प्रारंभिक बेरोजगारी दावे, 3 मई को बेरोजगारी दर, एसएंडपी ग्लोबल कम्पोजिट पीएमआई फाइनल, और सप्ताहांत में 4 मई को फेड गुल्सबी भाषण और फेड विलियम्स भाषण शामिल हैं।


वैश्विक मैक्रोज़ : जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, "मध्य पूर्व में तनाव से राहत, तेल की कीमतों में सुधार और विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के उच्च समग्र पीएमआई आंकड़ों से भारतीय आर्थिक परिदृश्य में मजबूती ने बाजार में तेजी को बढ़ावा दिया।"


नायर ने कहा कि हालांकि, अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद में अप्रत्याशित गिरावट और अमेरिकी कोर पीसीई मूल्य सूचकांक में उछाल के कारण पिछले कारोबारी दिन वैश्विक शेयर बाजार में गिरावट आई।

घरेलू बाजार अपने एशियाई समकक्षों से पीछे रहा क्योंकि चौथी तिमाही की आय काफी हद तक कम रही, आईटी और कुछ इंडेक्स हैवीवेट के कमजोर नतीजे भी निराशाजनक रहे। संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद और निजी बैंकों के लिए आरबीआई के विनियामक पारिस्थितिकी तंत्र ने पीएसयू बैंकों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।

नायर ने कहा, "हमें निकट भविष्य में समेकन की उम्मीद है, जिससे निवेशक बॉन्ड और सोने में निवेश की ओर आकर्षित होंगे। इसके अलावा, आगामी यूएस फेड नीति, यूएस नॉनफार्म पेरोल डेटा वैश्विक बाजार को निर्देशित करेंगे, जबकि चल रही चौथी तिमाही की आय रिपोर्ट घरेलू बाजार की गतिशीलता को प्रभावित करने के लिए तैयार हैं।"


निफ्टी के लिए तकनीकी दृष्टिकोण : एचडीएफसी सिक्योरिटीज में रिटेल रिसर्च के प्रमुख दीपक जसानी ने कहा कि निफ्टी 26 अप्रैल को पांच दिन की तेजी को रोकते हुए निचले स्तर पर बंद हुआ। बंद होने पर, निफ्टी 0.67 प्रतिशत या 150.4 अंक नीचे 22419.9 पर था। निफ्टी ने 26 अप्रैल को दैनिक चार्ट पर मंदी का डार्क क्लाउड कवर बनाया। इसने 22,625 पर डबल टॉप बनाया।
जसानी ने कहा, "साप्ताहिक चार्ट पर, निफ्टी में 1.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसने एक उच्च तरंग प्रकार की मोमबत्ती बनाई, जो निकट अवधि में समेकन/साइडवेज चाल का सुझाव देती है। निफ्टी अब निकट अवधि के लिए 22,625-22,336 बैंड में रह सकता है। निचले बैंड का उल्लंघन इसे 22,148 तक ले जा सकता है।"

बैंक निफ्टी : एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी और डेरिवेटिव विश्लेषक कुणाल शाह ने कहा कि उच्च स्तरों से बिक्री दबाव का सामना करने के बावजूद, बैंक निफ्टी इंडेक्स 48,000 पर महत्वपूर्ण समर्थन की रक्षा करने में कामयाब रहा। शाह ने कहा, "जब तक यह इस स्तर से ऊपर बना रहता है, तब तक तेजी की भावना बनी रहती है, जहां महत्वपूर्ण ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पर केंद्रित है। वर्तमान में, तत्काल बाधा 48,600 पर है और इस स्तर से ऊपर एक निर्णायक सफलता इंडेक्स में नए सर्वकालिक उच्च स्तर का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।"
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
