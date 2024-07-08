आज (8 जुलाई 2024) के कारोबारी सत्र में, भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। आज शेयर मार्केट लाल निशान पर खुला।

Sensex आज 148.40 अंक या 0.19% से गिरकर 79,848.20 पर आ गया तो वही Nifty आज 25.20 अंक या 0.10% से फिसलकर 24,298.65 पर खुला।