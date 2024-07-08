scorecardresearch
Summary - आज शेयर बाज़ार लाल निशान में खुला, Sensex 148.40 अंकों के साथ गिरकर 79,848.20 पर और Nifty50 24,298.65 पर खुला।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 8, 2024 10:16 IST
आज (8 जुलाई 2024) के कारोबारी सत्र में, भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। आज शेयर मार्केट लाल निशान पर खुला। 

Sensex आज 148.40 अंक या 0.19% से गिरकर 79,848.20 पर आ गया तो वही Nifty आज 25.20 अंक या 0.10% से फिसलकर 24,298.65 पर खुला। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 8, 2024