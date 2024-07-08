Share Market लाल निशान में खुला, Sensex 148.40 अंक और Nifty 25.20 अंक लुढ़का
Summary - आज शेयर बाज़ार लाल निशान में खुला, Sensex 148.40 अंकों के साथ गिरकर 79,848.20 पर और Nifty50 24,298.65 पर खुला।
सेंसेक्स, निफ्टी लाल निशान में खुले
आज (8 जुलाई 2024) के कारोबारी सत्र में, भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। आज शेयर मार्केट लाल निशान पर खुला।
Sensex आज 148.40 अंक या 0.19% से गिरकर 79,848.20 पर आ गया तो वही Nifty आज 25.20 अंक या 0.10% से फिसलकर 24,298.65 पर खुला।
