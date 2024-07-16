Share Market आज हरे निशान में खुला, Sensex 66.63 अंक और Nifty 32 अंक बढ़कर 24,615.90 पर खुला

scorecardresearch
आज शेयर बाज़ार में बढ़ोतरी की गई दर्ज। Sensex 66.63 अंकों के साथ 80,731.49 पर और Nifty50 24,615.90 पर खुला

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 16, 2024 10:30 IST

आज (16 जुलाई 2024) के कारोबारी सत्र में, भारतीय शेयर बाजार में बढ़ोतरी देखने को मिली। आज शेयर मार्केट हरे निशान पर खुला।

Sensex आज 66.63 अंकों के साथ बढ़कर 80,731.49 पर पहुँचा तो वही Nifty आज 32 अंक की वृद्धि के साथ 24,615.90 पर खुला।

आज यह निफ़्टी के शेयर कर रहे हरे निशान पर कारोबार

निफ्टी 50 इंडेक्स में Coal India (2.88%), BPCL (2.57%), Bharti Airtel (1.90%), Tata Steel (1.15%) के शेयरों ने सत्र की शुरुआत हरे निशान में की।

आज इन Nifty के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई

Shriram Finance (-1.60%), SBI Life (-1.26%), Kotak Bank (-1.01%), LT (-0.56%) और Reliance (-0.51%) के शेयरों में शुरुआती सत्र में गिरावट दर्ज की गई।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
