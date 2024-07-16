Share Market आज हरे निशान में खुला, Sensex 66.63 अंक और Nifty 32 अंक बढ़कर 24,615.90 पर खुला

आज (16 जुलाई 2024) के कारोबारी सत्र में, भारतीय शेयर बाजार में बढ़ोतरी देखने को मिली। आज शेयर मार्केट हरे निशान पर खुला।

Sensex आज 66.63 अंकों के साथ बढ़कर 80,731.49 पर पहुँचा तो वही Nifty आज 32 अंक की वृद्धि के साथ 24,615.90 पर खुला।

आज यह निफ़्टी के शेयर कर रहे हरे निशान पर कारोबार

निफ्टी 50 इंडेक्स में Coal India (2.88%), BPCL (2.57%), Bharti Airtel (1.90%), Tata Steel (1.15%) के शेयरों ने सत्र की शुरुआत हरे निशान में की।

आज इन Nifty के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई

Shriram Finance (-1.60%), SBI Life (-1.26%), Kotak Bank (-1.01%), LT (-0.56%) और Reliance (-0.51%) के शेयरों में शुरुआती सत्र में गिरावट दर्ज की गई।