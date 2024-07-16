Share Market आज हरे निशान में खुला, Sensex 66.63 अंक और Nifty 32 अंक बढ़कर 24,615.90 पर खुला
आज शेयर बाज़ार में बढ़ोतरी की गई दर्ज। Sensex 66.63 अंकों के साथ 80,731.49 पर और Nifty50 24,615.90 पर खुला
आज (16 जुलाई 2024) के कारोबारी सत्र में, भारतीय शेयर बाजार में बढ़ोतरी देखने को मिली। आज शेयर मार्केट हरे निशान पर खुला।
Sensex आज 66.63 अंकों के साथ बढ़कर 80,731.49 पर पहुँचा तो वही Nifty आज 32 अंक की वृद्धि के साथ 24,615.90 पर खुला।
Also Read: Stocks to Watch: Zomato, Jio Finance, HDFC Life, HUL, Angel One, Infosys
आज यह निफ़्टी के शेयर कर रहे हरे निशान पर कारोबार
निफ्टी 50 इंडेक्स में Coal India (2.88%), BPCL (2.57%), Bharti Airtel (1.90%), Tata Steel (1.15%) के शेयरों ने सत्र की शुरुआत हरे निशान में की।
आज इन Nifty के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई
Shriram Finance (-1.60%), SBI Life (-1.26%), Kotak Bank (-1.01%), LT (-0.56%) और Reliance (-0.51%) के शेयरों में शुरुआती सत्र में गिरावट दर्ज की गई।