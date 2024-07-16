Stocks to Watch: Zomato, Jio Finance, HDFC Life, HUL, Angel One, Infosys

GIFT Nifty में गिरावट दर्ज की गई क्योंकि इंडेक्स 34.50 अंक या 0.14% की गिरावट के साथ 24,620 पर था, जो मंगलवार को घरेलू सूचकांक एनएसई निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स के लिए कम शुरुआत दर्शाता है। इससे पहले, सोमवार को एनएसई निफ्टी 50 85 अंक या 0.35% बढ़कर 24,587 पर बंद हुआ था, जबकि बीएसई सेंसेक्स 145 अंक या 0.18% बढ़कर 80,665 पर बंद हुआ था।

आज इन शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नज़र:

HUL: Hindustan Unilever Limited (HUL) ने सोमवार को कहा कि उसने भारत में अपने प्यूरिट कारोबार को बेचने के लिए एक सौदा किया है। एक विनियामक फाइलिंग में, एचयूएल ने कहा कि फर्म को दुनिया भर में जल प्रौद्योगिकी कंपनी ए.ओ. स्मिथ को बेचा जा रहा है।

Zomato: Zomato के संस्थापक और सीईओ Deepinder Goyal अरबपति क्लब (Billionaire Club) में शामिल हो गए हैं, फ़ूड डिलीवरी कंपनी के शेयरों में सोमवार को लगातार बढ़ोतरी जारी रही। गोयल के पास ज़ोमैटो के 4.19% शेयर हैं, जिसमें 369.5 मिलियन शेयर हैं। सोमवार को 229 रुपये प्रति शेयर (पिछले बंद से 2.99% ऊपर) के बंद भाव पर, यह होल्डिंग अब लगभग 8,465 करोड़ रुपये (लगभग 1.1 बिलियन डॉलर) की है। दिन के दौरान, ज़ोमैटो के शेयर बीएसई पर 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 232 रुपये पर पहुंच गए।

Jio Financial Services: Jio Financial Services का नेट प्रॉफिट वित्त वर्ष 25 की जून तिमाही में क्रमिक रूप से बढ़कर 312.63 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछली तिमाही में यह 310.63 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में कंपनी की कुल Income 417.82 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 414.13 करोड़ रुपये और 31 मार्च को समाप्त तिमाही में 418.18 करोड़ रुपये थी।

Unichem Laboratories: Unichem Laboratories ने कहा कि अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने 8 जुलाई से 15 जुलाई, 2024 तक उनके गोवा फॉर्म्यूलेशन प्लांट की जांच की। जांच में पांच निष्कर्ष सामने आए, जिनमें से अधिकांश प्रक्रियात्मक थे और उनका डेटा अखंडता से कोई लेना-देना नहीं था।

HDFC Life: HDFC Life Insurance कंपनी ने 478.97 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले साल की समान अवधि के 416.71 करोड़ रुपये से 14.9% अधिक है। तिमाही के लिए कंपनी की शुद्ध प्रीमियम आय 12,548.42 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 11,507.89 करोड़ रुपये थी।

Angel One: Angel One की समेकित आय (Income) 30 जून को समाप्त तिमाही में 32.6% बढ़कर 293 करोड़ रुपये ($35.1 मिलियन) हो गई। कंपनी की पहली तिमाही की आय में सुधार ऑर्डर और ट्रेडिंग गतिविधि में वृद्धि के कारण हुआ।

Hatsun Agricultural Products: Hatsun Agro Products ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ में 62.9% की गिरावट दर्ज की, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि में 2,150.6 करोड़ रुपये से बढ़कर 130.5 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का परिचालन राजस्व पिछले वर्ष की समान अवधि में 2,150.6 करोड़ रुपये से 10.4% बढ़कर 2,375 करोड़ रुपये हो गया।

Infosys: जून तिमाही में टियर-1 आईटी व्यवसायों में Infosys शीर्ष वृद्धि के लिए अच्छी स्थिति में है, जिसमें लगभग 3% क्रमिक वृद्धि हुई है। कई ब्रोकरेज कंपनियों के अनुसार, यह लाभ मुख्य रूप से कई मेगा डील्स के त्वरण, परिचालन दक्षता के अनुकूलन और पिछली तिमाही से एकमुश्त राजस्व प्रभाव समायोजन द्वारा संचालित है।