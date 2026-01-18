सोमवार को रडार पर यह स्मॉल कैप शेयर, सब्सिडियरी कंपनी से जुड़ा दिया ये बड़ा अपडेट

स्मॉल कैप कंपनी, शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लिमिटेड (Shanti Educational Initiatives Ltd) का शेयर सोमवार 19 जनवरी को निवेशको के रडार पर रहेगा। दरअसल कंपनी ने शनिवार 17 जनवरी को अपने फाइलिंग में बताया कि उसने अपनी सहायक कंपनी Uniformverse Private Limited के पक्ष में एक लेटर ऑफ कम्फर्ट (Letter of Comfort) जारी किया है।

यह लेटर ऑफ कम्फर्ट ICICI Bank Limited को, Uniformverse Private Limited द्वारा ली गई क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में दिया गया है।

सब्सिडियरी कंपनी Uniformverse Private Limited ने ICICI Bank Limited से ₹49.90 मिलियन की क्रेडिट सुविधा ली है। इसके लिए Shanti Educational Initiatives Limited ने यह लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया है, जिसमें यह आश्वासन दिया गया है कि कंपनी बिना पूर्व लिखित अनुमति के सहायक कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में अपने बेनिफिशियल ओनरशिप को कम नहीं करेगी। साथ ही, यह भी आश्वासन दिया गया है कि उधारकर्ता द्वारा किसी भी दायित्व के पालन में चूक होने की स्थिति में बैंक को होने वाले नुकसान से सुरक्षित रखा जाएगा।

हाल ही में अपनी सब्सिडियरी Shanti Learning Initiatives Private Limited कि की थी स्थापना

कंपनी ने हाल ही में अपने एक फाइलिंग में बताया कि शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लिमिटेड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 'Shanti Learning Initiatives Private Limited' (SLIPL) की स्थापना की है। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है।

एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक शांति लर्निंग की अधिकृत शेयर पूंजी 1 लाख रुपये है, जो 10 रुपये प्रति शेयर की दर से 10,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

इस कंपनी को शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने और इससे संबंधित गतिविधियों के बिजनेस को चलाने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह एजुकेशनल सर्विस इंडस्ट्री में काम करेगी।

पेरेंट कंपनी, शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स ने SLIPL में 1 लाख रुपये का निवेश करके इसकी 100% हिस्सेदारी हासिल की है, जिससे यह पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है।

Shanti Educational Initiatives Share Price

शुक्रवार को कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.77% या 3 रुपये गिरकर 166.55 रुपये पर बंद हुआ था।