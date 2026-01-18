दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया के सपोर्ट वाली इस केमिकल कंपनी ने वारंट कन्वर्जन से जुटाए ₹14.52 करोड़ - Details

केमिकल सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड (Fineotex Chemical Ltd) ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में निवेशकों को बड़ी जानकारी दी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2,628.35 करोड़ रुपये का है।

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फंड रेजिंग कमेटी की बैठक, में अन्य विषयों के साथ-साथ 50,00,000 इक्विटी शेयरों के आवंटन को मंजूरी दी गई। ये शेयर ₹1 फेस वैल्यू के हैं और ₹38.74 प्रति शेयर (जिसमें ₹37.74 प्रति शेयर प्रीमियम शामिल है) की दर से जारी किए गए हैं।

यह आवंटन पहले जारी किए गए 5,00,000 वारंट्स (प्रति वारंट ₹387.40 के इश्यू प्राइस पर) के इक्विटी शेयरों में कन्वर्जन के मुताबिक किया गया है। ये शेयर नॉन-प्रमोटर कैटेगरी से संबंधित Intuitive Alpha Investment Fund PCC - Cell 1 को प्रेफरेंशियल आधार पर अलॉट किए गए हैं।

कंपनी को वारंट धारकों द्वारा कन्वर्जन अधिकार के इस्तेमाल पर बाकी अमाउंट के रूप में कुल ₹14,52,75,000 मिले हैं, जो प्रति वारंट ₹290.55 (यानी इश्यू प्राइस का 75%) की दर से जमा किए गए हैं। इसके बाद, कंपनी की जारी और चुकता शेयर पूंजी बढ़कर ₹116,45,00,900 हो गई है, जो कि ₹1 फेस वैल्यू के 116,45,00,900 इक्विटी शेयरों में डिवाइड है।

दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया के पास भी है हिस्सेदारी?

Trendlyne के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक आशीष कचोलिया के पास सितंबर तिमाही तक फाइनोटेक्स केमिकल में 2.6% हिस्सेदारी या 3,000,568 इक्विटी शेयर थी जिसकी वैल्यू 6.9 करोड़ रुपये थी। निवेशक ने दिसंबर की लेटेस्ट जानकारी अभी फाइल नहीं की है।

इससे पहले उन्होंने Q2 में 0.1% हिस्सेदारी घटाई थी। पहले आशीष कचोलिया के पास इस कंपनी की 2.7% हिस्सेदारी थी।

Fineotex Chemical Share Price

कंपनी का शेयर शुक्रवार को बीएसई और एनएसई पर 0.84% या 0.19 रुपये चढ़कर 22.94 रुपये पर बंद हुआ था।