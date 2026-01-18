₹50 से कम वाले इस पेनी स्टॉक ने तीन गुना किया पैसा - बढ़ाएगी शेयर कैपिटल, नाम में ही होगा बदलाव

Penny Stock: आज हम आपको एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने निवेशकों का पैसा दो साल में तीन गुना करते हुए 223 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस शेयर का नाम है बाणगंगा पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Banganga Paper Industries Ltd). यह कंपनी पेपर प्रोडक्ट बनाती है।

हालांकि अभी हाल ही में कंपनी ने बियर इंडस्ट्री में भी एंट्री की है और इसलिए अब कंपनी ने अपना नाम भी बदल लिया है। एक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज और अन्य संबंधित रेगुलेटरी मंजूरी के अधीन, कंपनी का नाम 'BANGANGA PAPER INDUSTRIES LIMITED' से बदलकर 'ASGARD ALCOBEV LIMITED' कर दिया गया है। एक बार मंजूरी मिलने के बाद नाम बदल दिया जाएगा।

बियर इंडस्ट्री में काम करने के लिए कंपनी ने सीएमजे ब्रुअरीज प्राइवेट लिमिटेड (CMJBPL) में 78.90% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। इस डील के तहत बाणगंगा पेपर इंडस्ट्रीज कुल 10,95,22,067 इक्विटी शेयर खरीदेगी, जिससे वह इस कंपनी की मालिक बन जाएगी।

Authorised Share Capital में भी बढ़ोतरी

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी (Authorised Share Capital) को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

इसके तहत कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को वर्तमान ₹12,00,00,000 (12 करोड़ रुपये) से, जो कि ₹1 फेस वैल्यू के 12,00,00,000 (12 करोड़) इक्विटी शेयरों में डिवाइड है, बढ़ाकर ₹36,00,00,000 (36 करोड़ रुपये) किया जाएगा।

यह बढ़ी हुई पूंजी ₹1 फेस वैल्यू के 36,00,00,000 (36 करोड़) इक्विटी शेयरों में डिवाइड होगी। इसके लिए कंपनी ₹24,00,00,000 (24 करोड़ रुपये) की अतिरिक्त अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी बनाएगी, जिसमें ₹1 फेस वैल्यू के 24,00,00,000 (24 करोड़) नए इक्विटी शेयर शामिल होंगे।

कंपनी बदलेगी अपना ऑफिस

अपने फाइलिंग में कंपनी ने यह भी बताया कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस महाराष्ट्र से ट्रांसफर कर मेघालय में किया जाएगा। ये ट्रांसफर सभी मंजूरी मिलने के बाद लागू होगा।

Banganga Paper Share Price

शुक्रवार को शेयर बीएसई पर 0.45% या 0.21 रुपये चढ़कर 47.20 रुपये पर बंद हुआ था।