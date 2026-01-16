Netflix से Prime तक नई रिलीज: इस हफ्ते OTT पर हर जॉनर का तगड़ा कंटेंट

इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई दमदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं, जिनमें देशभक्ति, क्राइम, थ्रिलर, कॉमेडी और डॉक्यूमेंट्री तक शामिल हैं। चलिए जानते हैं इस हफ्ते ओटीटी पर क्या-क्या नया कंटेंट आया है।

120 Bahadur

यह फिल्म 1962 की रेजांग ला की लड़ाई पर आधारित है, जिसमें मेजर शैतान सिंह भाटी और 13 कुमाऊं रेजिमेंट की बहादुरी दिखाई गई है। फरहान अख्तर ने इसमें एक गंभीर और असरदार भूमिका निभाई है। फिल्म बलिदान, एकता और सैन्य गौरव की कहानी कहती है। यह Amazon Prime Video पर 16 जनवरी 2026 से उपलब्ध है।

Taskaree: The Smuggler's Web

नीरज पांडे की यह क्राइम थ्रिलर सीरीज मुंबई एयरपोर्ट पर चल रहे अंतरराष्ट्रीय स्मगलिंग नेटवर्क पर आधारित है। इमरान हाशमी एक कस्टम्स ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं। तेज रफ्तार कहानी और सस्पेंस इसे बिंज-वॉच बनाता है। यह Netflix पर 14 जनवरी 2026 से स्ट्रीम हो रही है।

Kalamkaval

ममूटी की यह मलयालम फिल्म एक साधारण गांव से शुरू होकर सीरियल किलर की खौफनाक कहानी में बदल जाती है। माहौल और अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हैं। यह SonyLIV पर जनवरी 2026 में रिलीज हुई है।

Bha Bha Ba

यह फिल्म राजनीतिक व्यंग्य और कॉमेडी का अनोखा मिश्रण है। कहानी एक ऐसे शख्स की है जो मुख्यमंत्री का अपहरण पैसों के लिए नहीं, बल्कि जनता की आवाज बुलंद करने के लिए करता है। ZEE5 पर 16 जनवरी 2026 से उपलब्ध है।

Gurram Paapi Reddy

तेलुगु डार्क कॉमेडी यह फिल्म अजीब हालात, गलतफहमियों और रहस्यमयी घटनाओं से भरी है। हल्के-फुल्के अंदाज में बनी यह फिल्म ZEE5 पर 16 जनवरी 2026 से देखी जा सकती है।

One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5

यह डॉक्यूमेंट्री Stranger Things के आखिरी सीजन के पीछे की कहानी दिखाती है। इमोशनल मोमेंट्स और पर्दे के पीछे की झलक इसे फैंस के लिए खास बनाती है। यह Netflix पर 12 जनवरी 2026 से स्ट्रीम हो रही है।

The Rip

मैट डेमन और बेन एफ्लेक की यह क्राइम थ्रिलर दो पुलिसवालों की कहानी है, जिनकी वफादारी एक ड्रग बस्ट के बाद बदलने लगती है। दमदार अभिनय और तेज कहानी के साथ यह फिल्म Netflix पर 16 जनवरी 2026 को रिलीज हुई है।