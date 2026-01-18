scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारNifty SME पर लिस्ट इस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की UK में बड़ी एंट्री, नई सब्सिडियरी के गठन को मिली मंजूरी

Nifty SME पर लिस्ट इस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की UK में बड़ी एंट्री, नई सब्सिडियरी के गठन को मिली मंजूरी

इस अपडेट के बाद सोमवार 19 जनवरी को कंपनी का शेयर निवेशकों के रडार पर रहेगा। बीते कारोबार दिन यानी शुक्रवार को कंपनी का शेयर 3.13% या 0.85 रुपये चढ़कर 28 रुपये पर बंद हुआ था।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 18, 2026 12:17 IST

Nifty SME Emerge पर लिस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, सेलेकोर गैजेट्स लिमिटेड (Cellecor Gadgets Limited) ने बीते शनिवार को अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद से कल यानी सोमवार 19 जनवरी को कंपनी का शेयर निवेशकों के रडार पर रहेगा। बीते कारोबार दिन यानी शुक्रवार को कंपनी का शेयर 3.13% या 0.85 रुपये चढ़कर 28 रुपये पर बंद हुआ था।

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि यूनाइटेड किंगडम (UK) में कंपनी की एक नई पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (Wholly Owned Subsidiary) के गठन को इंग्लैंड और वेल्स के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने मंजूरी दे दी है।

इसके साथ ही रजिस्ट्रार ने 'Cellecor Gadgets Europe Limited' नाम से कंपनी का रजिस्ट्रेशन लेटर भी जारी कर दिया है और इस नई सहायक कंपनी की इन्कॉरपोरेशन की तारीख 16 जनवरी 2026 है।

एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक यह कंपनी Cellecor Gadgets Limited की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, इसलिए यह लेनदेन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आता है और इसे आर्म्स लेंथ आधार पर किया गया है।

यह सहायक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से जुड़ी होगी। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कारोबार को अंतरराष्ट्रीय बाजारों, खासतौर पर यूके मार्केट, में विस्तार देना और भविष्य की ग्रोथ के लिए आधार तैयार करना है।

शानदार रहा था H1 FY26 रिजल्ट

शानदार बिक्री के दम पर कंपनी की कुल आय पिछले साल की इसी अवधि (H1 FY25) के ₹425.7 करोड़ के मुकाबले 50.7% बढ़कर ₹641.6 करोड़ हो गई थी। कंपनी का ग्रौस प्रॉफिट भी 28.5% बढ़कर ₹79.3 करोड़ रहा था। हालांकि, इनपुट लागत बढ़ने के कारण ग्रौस मार्जिन थोड़ा कम होकर 12.4% पर आ गया, जो पिछले साल 14.5% था। इसके बावजूद, EBITDA 34.8% बढ़कर ₹34.1 करोड़ दर्ज हुआ, जिसका मार्जिन 5.3% रहा।

कंपनी का PAT भी 35.2% की छलांग लगाकर ₹19.6 करोड़ रहा, जो 3.1% मार्जिन दर्शाता है। पिछली छमाही (H2 FY25) की तुलना में भी आय में 6.9% और PAT में 20.2% की ग्रोथ ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रहने का संकेत देती है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
