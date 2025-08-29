scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारServotech और BEKEM Infra के बीच हुआ समझौता, अब मिलकर लगाएंगे सोलर प्रोजेक्ट्स

Servotech और BEKEM Infra के बीच हुआ समझौता, अब मिलकर लगाएंगे सोलर प्रोजेक्ट्स

Servotech Renewable Power System Limited ने BEKEM Infra Projects Private Limited के साथ एक Joint Venture समझौता किया है। इसका उद्देश्य भारत सरकार की अगुवाई में चल रही सौर ऊर्जा परियोजनाओं में मिलकर भागीदारी करना है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 29, 2025 15:19 IST
Servotech

रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम कर रही अग्रणी कंपनी Servotech Renewable Power System Limited ने BEKEM Infra Projects Private Limited के साथ एक अहम संयुक्त उद्यम (Joint Venture) समझौता किया है। इसका उद्देश्य भारत सरकार की अगुवाई में चल रही सौर ऊर्जा परियोजनाओं में मिलकर भागीदारी करना है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इस करार के तहत खासतौर पर रूफटॉप सोलर पैनल और अन्य जरूरी बुनियादी ढांचे पर काम किया जाएगा। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर 0.93 फीसदी की तेजी के साथ ₹123.22 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। 

यह साझेदारी खासतौर पर प्रधानमंत्री की “पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना” जैसी सोलर स्कीम्स को सफल बनाने में सहायक होगी। इसमें दोनों कंपनियां साथ मिलकर काम करेंगी, जिससे देश के घर-घर तक सौर ऊर्जा पहुंच सकेगी।

Servotech ने साफ किया है कि इस साझेदारी में उनकी BEKEM Infra में कोई भी शेयरधारिता नहीं है। यह समझौता केवल एक साथ काम करने के लिए किया गया है, न कि निवेश या हिस्सेदारी के लिए।

इस समझौते के तहत किसी भी कंपनी को दूसरे के बोर्ड में डायरेक्टर नियुक्त करने का कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। यानी दोनों कंपनियां स्वतंत्र रूप से अपने फैसले लेंगी।

Servotech और BEKEM Infra के बीच किसी भी तरह का पारिवारिक या प्रमोटर समूह से संबंध नहीं है। दोनों कंपनियां अलग-अलग हैं और ये एक पेशेवर गठबंधन है।

Servotech ने यह भी स्पष्ट किया है कि उन्होंने BEKEM Infra को किसी भी प्रकार के शेयर जारी नहीं किए हैं और ऐसी कोई योजना भविष्य में भी नहीं है।

यह समझौता भारत की ग्रीन एनर्जी क्रांति की दिशा में एक और मजबूत कदम माना जा रहा है। इससे न केवल कंपनियों को फायदा होगा, बल्कि आम जनता को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा भी मिल सकेगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Aug 29, 2025