पांच गुना तक दौड़ने के बाद अब गिरे हुए इस आईटी शेयर में फिर दिखी हलचल, जानिए वजह

पांच गुना तक दौड़ने के बाद अब गिरे हुए इस आईटी शेयर में फिर दिखी हलचल, जानिए वजह

स्मॉल-कैप आईटी कंपनी Blue Cloud Softech Solutions Ltd. शुक्रवार को एक बार फिर फोकस में आ गई। बाजार में गिरावट के बाद आई रिकवरी के साथ इसके शेयर ने भी जबरदस्त पलटवार किया।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 29, 2025 14:49 IST

एक समय पर निवेशकों को तगड़ा रिटर्न देने वाली स्मॉल-कैप आईटी कंपनी ब्लू क्लाउड सॉफटेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd.) शुक्रवार को एक बार फिर फोकस में आ गई। बाजार में गिरावट के बाद आई रिकवरी के साथ इसके शेयर ने भी जबरदस्त पलटवार किया। कंपनी के शेयर 5% की तेजी के साथ ₹29.76 के स्तर पर आ गए। 

हाल की बढ़त के बावजूद यह शेयर अब भी दबाव में है। पिछले एक साल में इसने निवेशकों की करीब 75% पूंजी डुबो दी है। वहीं साल 2025 की शुरुआत से अब तक इसमें 39% से ज्यादा की गिरावट आई है। हालांकि लंबी अवधि की बात करें, तो इसने पिछले पांच सालों में लगभग 400% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।है।

ब्लू क्लाउड सॉफटेक के शेयर में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। अगस्त 2025 में इसमें 14% की गिरावट दर्ज की गई थी, जबकि इससे पहले मई, जून और जुलाई में लगातार तेजी देखने को मिली थी। इससे पहले अगस्त 2024 से अप्रैल 2025 तक लगातार नौ महीने यह शेयर गिरता ही रहा था। अगस्त 2024 में इसने ₹111.45 का 52-हफ्तों का उच्चतम स्तर छुआ था, लेकिन फिर अप्रैल 2025 में यह ₹14.95 के निचले स्तर तक फिसल गया। 

नई डील से जगी हैं उम्मीदें

अगस्त 2025 में कंपनी ने एक बड़ी अमेरिकी डील का ऐलान किया। ब्लू क्लाउड सॉफटेक को अमेरिका की एक हेल्थकेयर कंपनी से $3.20 मिलियन (करीब ₹27 करोड़) का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह डील उनकी हेल्थटेक प्लेटफॉर्म BluHealth से जुड़ी है, जिसके तहत कंपनी क्लाइंट के लिए Implementation Services देगी। इससे कंपनी को अच्छा रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है, और यही खबर इस शेयर की तेजी की सबसे बड़ी वजह बनी।

कंपनी की चेयरपर्सन जनकी यर्लगड्डा (Janaki Yarlagadda) ने इस कॉन्ट्रैक्ट को 'मील का पत्थर' करार दिया। उन्होंने कहा कि यह डील कंपनी की टेक्नोलॉजिकल क्षमता को साबित करती है, खासकर BluHealth-Screener और BluHealth-Scanner जैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के जरिए। ये टूल्स एडवांस्ड AI एल्गोरिदम पर आधारित हैं, जो हेल्थकेयर सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और एफिशिएंट बनाते हैं। उनका मानना है कि ये प्रोडक्ट्स कंपनी को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत पहचान दिला सकते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 29, 2025