IT शेयरों में तेजी से सेंसेक्स 600 अंक चढ़ा, निफ्टी में बढ़त, M&M 4% चढ़ा

IT शेयरों में तेजी और अमेरिकी उपभोक्ता मुद्रास्फीति के बाद सकारात्मक वैश्विक संकेतों के कारण इस वर्ष कई बार ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ने से बेंचमार्क शेयर बाजार सूचकांक गुरुवार के कारोबारी सत्र में सकारात्मक रुख के साथ बंद हुआ। एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स 676.69 अंक बढ़कर 73,663.72 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 203.30 अंक बढ़कर 22,403.85 पर बंद हुआ।

बाजार सूचकांक सकारात्मक रुख

अन्य सभी व्यापक बाजार सूचकांक सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए तथा कई कारोबारी सत्रों में पहली बार अस्थिरता में कमी आई। निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी कारोबार सत्र को सकारात्मक रुख के साथ समाप्त किया।निफ्टी 50 पर सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाले पांच शेयर एमएंडएम, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, भारती एयरटेल, एलटीआईएम और टेक महिंद्रा रहे। वहीं, सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में मारुति, एसबीआई, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और बीपीसीएल शामिल रहे।