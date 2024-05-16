scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारIT शेयरों में तेजी से सेंसेक्स 600 अंक चढ़ा, निफ्टी में बढ़त, M&M 4% चढ़ा

IT शेयरों में तेजी से सेंसेक्स 600 अंक चढ़ा, निफ्टी में बढ़त, M&M 4% चढ़ा

निफ्टी 50 पर सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाले पांच शेयर एमएंडएम, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, भारती एयरटेल, एलटीआईएम और टेक महिंद्रा रहे। वहीं, सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में मारुति, एसबीआई, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और बीपीसीएल शामिल रहे।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: May 16, 2024 16:33 IST
निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी कारोबार सत्र को सकारात्मक रुख के साथ समाप्त
निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी कारोबार सत्र को सकारात्मक रुख के साथ समाप्त

IT शेयरों में तेजी और अमेरिकी उपभोक्ता मुद्रास्फीति के बाद सकारात्मक वैश्विक संकेतों के कारण इस वर्ष कई बार ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ने से बेंचमार्क शेयर बाजार सूचकांक गुरुवार के कारोबारी सत्र में सकारात्मक रुख के साथ बंद हुआ। एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स 676.69 अंक बढ़कर 73,663.72 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 203.30 अंक बढ़कर 22,403.85 पर बंद हुआ।

advertisement

Also Read: Adani Power के शेयर नई ऊंचाई पर पहुंचे, क्या शेयर 800 रुपये पर जाएगा?

बाजार सूचकांक सकारात्मक रुख 

अन्य सभी व्यापक बाजार सूचकांक सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए तथा कई कारोबारी सत्रों में पहली बार अस्थिरता में कमी आई। निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी कारोबार सत्र को सकारात्मक रुख के साथ समाप्त किया।निफ्टी 50 पर सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाले पांच शेयर एमएंडएम, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, भारती एयरटेल, एलटीआईएम और टेक महिंद्रा रहे। वहीं, सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में मारुति, एसबीआई, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और बीपीसीएल शामिल रहे। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
May 16, 2024