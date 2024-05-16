Adani Power के शेयर नई ऊंचाई पर पहुंचे, क्या शेयर 800 रुपये पर जाएगा?

गुरुवार को कारोबारी सत्र के दौरान Adani Power Limited के शेयरों में करीब 2% की तेजी आई और यह नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, शेयर ने बढ़त खो दी और हेडलाइन इंडेक्स के साथ-साथ नीचे की ओर कारोबार किया, जो दिन के शुरुआती उछाल के बाद सपाट कारोबार कर रहे थे। सत्र के दौरान अडानी पावर के शेयर 1.84% बढ़कर 651.60 रुपये पर पहुंच गए, जो इसका अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है, जिससे कुल बाजार पूंजीकरण 2.51 लाख करोड़ से अधिक हो गया। बुधवार को पिछले कारोबारी सत्र में अडानी समूह की यूटिलिटी शाखा का शेयर 639.80 रुपये पर बंद हुआ था।

निवेशकों को कई गुना रिटर्न

अडानी पावर के शेयरों ने निवेशकों को कई गुना रिटर्न दिया है क्योंकि शेयर अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 214 रुपये से तीन गुना से अधिक बढ़ गया है। पिछले छह महीनों में शेयर में 65% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि हिंडनबर्ग के निचले स्तर से यह 350% से अधिक बढ़ गया है। पिछले पांच वर्षों में शेयर में लगभग 1,500% की वृद्धि हुई है।

वेंचुरा सिक्योरिटीज

वेंचुरा सिक्योरिटीज ने कहा कि वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में समेकित बिजली बिक्री की मात्रा 22.1 बिलियन यूनिट (बीयू) तक पहुंच गई, जो कि पिछले साल की तुलना में 55% की वृद्धि को दर्शाता है।

आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के वरिष्ठ प्रबंधक

अडानी पावर पर टिप्पणी करते हुए आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के वरिष्ठ प्रबंधक (तकनीकी अनुसंधान) जिगर एस पटेल ने कहा कि समर्थन 625 रुपये पर है और प्रतिरोध 652 रुपये पर है। उन्होंने कहा, "652 रुपये के स्तर से ऊपर एक निर्णायक बंद 665 तक आगे की बढ़त को गति दे सकता है। अपेक्षित ट्रेडिंग रेंज एक महीने के लिए 615 रुपये और 680 रुपये के बीच होगी।"



Disclaimer: बिजनेस टुडे बाजार केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार की खबरें प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।