Canara Bank के Share में अचानक क्या हुआ? स्टॉक का भाव इतना नीचे क्यों आया?

अगर आपने गौर किया हो तो मंगलवार को सरकारी बैंक Canara Bank का शेयर 600 रुपये के करीब था। लेकिन बुधवार को अचानक स्टॉक का भाव 120 रुपये के करीब पहुंच गया। अब न सिर्फ कई निवेशक कंफ्यूज हुए बल्कि ये सवाल सोशल मीडिया पर भी पूछा जाने लगा की, इस स्टॉक में अचनाक हुआ क्या? ऊपर यहां पर ये भी सवाल उठने लगा कि जब इस स्टॉक के भाव 120 रुपये के आसपास पहुंच गए हैं तो क्या निवेशक को इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कहां 600 रुपये के भाव और कहां 120 रुपये के भाव। बहुत सारे निवेशक इस स्टॉक से अच्छा खासा मुनाफा कमा चुके हैं। इस स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ये गुत्थी सुलझा देते हैं कि स्टॉक में हुआ क्या है? तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि स्टॉक स्पिल्ट होना है। वैसा ही हुआ है और शेयर विभाजन के चलते बुधवार को भाव अडजेस्ट हो गया है। इसीलिए ऐसा हुआ है।

advertisement

Also Read: Go Digit General Insurance का IPO हुआ ओपन, 17 मई तक कर सकेंगे आवेदन

शेयर को 5 हिस्सों में बांटने का फैसला

आपको बता दें कि फरवरी महीने में केनरा बैंक ने एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटने का फैसला किया था। इस फैसले के मुताबिक 10 रुपये के फेस वैल्यू वाला एक शेयर 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बंट गया है।

बैंक के मुताबिक

अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये फैसला लिया क्यों गया। बैंक के मुताबिक ये फैसला बैंक के शेयरों में लिक्विडिटी बढ़ाने, रिटेल निवेशकों की खरीद दायरे में स्टॉक को लाने और रिटेल इनवेस्टर बेस बढ़ाने के लिए लिया गया है। स्टॉक स्प्लिट के साथ शेयरों की संख्या बढ़ जाता ही लेकिन बाजार मूल्य स्थिर रहता है ऐसे में हर शेयर का बाजार भाव कॉर्पोरेट एक्शन के बाद स्प्लिट के अनुपात में घट जाता है। इसलिए आपको 600 के भाव वाला स्टॉक 120 रुपये पर दिख रहा है।

AVP Research & BD at Hensex Securities के महेश एम.ओझा

अब यहां सवाल उठता है कि यहां इस स्टॉक में खरीदारी करनी है? क्योंकि निवेशक आजकल सरकारी बैंक और ऊपर से सस्ते पर ज्यादा बुलिश रहते हैं। तो इसके लिए बिजनेस टुडे बाजार ने बात की AVP Research & BD at Hensex Securities के महेश एम.ओझा से। उनका कहना है कि इस स्टॉक में गिरावट का इंतजार करना चाहिए। अगर कोई निवेश करना भी चाहता है तो अधिकतम 30% तक निवेश कर सकता है और बाकि इतंजार 105 रुपए से 110 रुपए तक पहुंचने का करना चाहिए।

बैंक का शेयर

केनरा बैंक का शेयर- एक महीने में शेयर 1 फीसदी गिरा है। एक साल में शेयर 95 फीसदी बढ़ा है। तीन साल में शेयर 300 फीसदी बढ़ा है।