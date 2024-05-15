scorecardresearch
Go Digit General Insurance का IPO हुआ ओपन, 17 मई तक कर सकेंगे आवेदन

IPO के लिए रिटेल निवेशक को मिनिमम एक लॉट यानी 55 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा। कंपनी ने IPO का प्राइज बैंड ₹258-₹272 प्रति शेयर तय किया है। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹272 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ₹14,960 लगाने होंगे। रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट यानी 715 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं, जिसके लिए ₹194,480 इन्वेस्ट करने होंगे।

May 15, 2024
IPO ओपन होने के पहले कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 17.28% यानी ₹47 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है

बेंगलुरु स्थित इंश्योरटेक स्टार्ट-अप Go Digit General Insurance  का IPO पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए आज यानी 15 मई से ओपन हो गया है। रिटेल निवेशक इस IPO के लिए 17 मई तक बोली लगा सकेंगे। ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, इस इश्यू के जरिए कंपनी ₹2,614.65 करोड़ जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी ₹1,125 करोड़ के नए शेयर जारी करेगी और ₹1,489.65 करोड़ के 5.47 करोड़ शेयर को कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए बेचेंगे।

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इसके निवेशक

क्रिकेटर विराट कोहली ने 2020 में 2 करोड़ रुपए में कंपनी के 266,667 शेयर खरीदे थे। वहीं, उनकी पत्नी और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने निजी प्लेसमेंट के जरिए 50 लाख का निवेश किया था। IPO के जरिए प्रमोटर गो डिजिट इंफोवर्क्स और अन्य मौजूदा शेयरहोल्डर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। हालांकि, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा निवेशक बने रहेंगे।

रिटेल इनवेस्टर्स मिनिमम और मैक्सिमम कितना पैसा लगा सकते हैं?

इस IPO के लिए रिटेल निवेशक को मिनिमम एक लॉट यानी 55 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा। कंपनी ने IPO का प्राइज बैंड ₹258-₹272 प्रति शेयर तय किया है। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹272 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ₹14,960 लगाने होंगे। रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट यानी 715 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं, जिसके लिए ₹194,480 इन्वेस्ट करने होंगे।  

इश्यू का 10% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व

गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस ने इश्यू का 75% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा करीब 10% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स और बाकी लगभग 15% हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) के लिए रिजर्व है।

इन्वेस्ट करने पर मिल सकता है 17.28% रिटर्न

IPO ओपन होने के पहले कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 17.28% यानी ₹47 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड ₹272 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग ₹319 पर हो सकती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
