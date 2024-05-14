scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारTata Power के शेयरों में 3 दिन की गिरावट रुकी, आज 5% चढ़े

Tata Power के शेयरों में 3 दिन की गिरावट रुकी, आज 5% चढ़े

टाटा पावर ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 800 करोड़ रुपये (सालाना आधार पर 5% की वृद्धि) और वित्त वर्ष 2024 में 3,200 करोड़ रुपये (सालाना आधार पर 3 प्रतिशत की वृद्धि) का समायोजित लाभ दर्ज किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोयले की कम कीमतों के कारण लाभ में यह सुस्त वृद्धि हुई।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: May 14, 2024 19:27 IST
टाटा पावर सबसे अच्छे नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल) प्लेटफॉर्म में से एक
टाटा पावर सबसे अच्छे नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल) प्लेटफॉर्म में से एक

Tata Power Company Limited के शेयरों में मंगलवार के कारोबार में तेज उछाल देखने को मिला, जिससे तीन दिन से जारी गिरावट थम गई। शेयर 4.89% उछलकर 431.95 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 490 रुपये प्रति शेयर के लक्ष्य मूल्य के साथ काउंटर पर कवरेज फिर से शुरू कर दिया है।

advertisement

टाटा पावर

टाटा पावर ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 800 करोड़ रुपये (सालाना आधार पर 5% की वृद्धि) और वित्त वर्ष 2024 में 3,200 करोड़ रुपये (सालाना आधार पर 3% की वृद्धि) का समायोजित लाभ दर्ज किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोयले की कम कीमतों के कारण लाभ में यह सुस्त वृद्धि हुई।

टाटा पावर सबसे अच्छे नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल) प्लेटफॉर्म

ब्रोकरेज ने कहा, "टाटा पावर सबसे अच्छे नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल) प्लेटफॉर्म में से एक का निर्माण कर रही है - जो कि कम संपत्ति और अधिक संपत्ति वाले व्यवसायों का मिश्रण है। टाटा पावर 3,000 करोड़ रुपये के ईबीआईटीडीए के साथ 4.5 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परिसंपत्तियों का संचालन कर रही है। पिछले दो वर्षों में इसने अपने निर्माणाधीन पोर्टफोलियो को बढ़ाकर 5.5 गीगावाट कर दिया है। हमारा अनुमान है कि अगले तीन वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा परिसंपत्तियों से ईबीआईटीडीए बढ़कर 6,000 करोड़ रुपये हो जाएगा।"

सौर ऊर्जा विनिर्माण

सौर ऊर्जा विनिर्माण के लिए, आईसीआईसीआई सेक ने उल्लेख किया कि टाटा पावर ने वर्ष 2006 में 0.5GW क्षमता के साथ सेल और मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता में प्रवेश किया। "अनुभव से लैस, यह अब 4GW सेल और मॉड्यूल द्वारा उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहा है। हम देखते हैं कि घरेलू उद्योग सेल और मॉड्यूल पर कस्टम ड्यूटी के माध्यम से संरक्षित है। हम FY26E के लिए 700 करोड़ रुपये का लाभ कमा रहे हैं," इसने उल्लेख किया।

Also Read: 97 रुपये का था शेयर अब हो गया 564 रुपये का, क्या आप इस शेयर के बारे में जानते हैं?

नीतियों में सुधार

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने आगे कहा, "भारत अगले कुछ वर्षों में अधिक सब्सिडी और 40 गीगावाट लक्ष्य के साथ सौर रूफटॉप सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में सुधार कर रहा है; हमें उम्मीद है कि टाटा पावर को इस अवसर से लाभ होगा। हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 26 तक रूफटॉप बाजार 2 गीगावाट का हो जाएगा और लाभ 700 करोड़ रुपये होगा।"

तकनीकी सेटअप

ब्रोकरेज ने रेखांकित किया, "हम पंप स्टोरेज परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा कारोबार का मूल्यांकन 1.04 लाख करोड़ रुपये (326 रुपये प्रति शेयर) करते हैं।" तकनीकी सेटअप के आधार पर, दैनिक चार्ट पर शेयर मजबूत दिखाई दिया। रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (खुदरा अनुसंधान) रवि सिंह ने कहा, "निकट भविष्य में यह शेयर 444 रुपये का लक्ष्य छू सकता है। स्टॉप लॉस 420 रुपये पर रखें।" मार्च 2024 तक, प्रमोटरों के पास टाटा समूह की फर्म में 46.86%  हिस्सेदारी थी।

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
May 14, 2024