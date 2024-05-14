97 रुपये का था शेयर अब हो गया 564 रुपये का, क्या आप इस शेयर के बारे में जानते हैं?

scorecardresearch
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: May 14, 2024 16:33 IST
मल्टीबैगर त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड के शेयरों ने पिछले तीन सालों में निवेशकों को 450% से ज़्यादा रिटर्न

मल्टीबैगर त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड के शेयरों ने पिछले तीन सालों में निवेशकों को 450% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। 12 मई, 2021 को 97 रुपये पर बंद होने वाले इस शेयर ने मौजूदा सत्र (14 मई, 2024) में 564 रुपये का उच्चतम स्तर छुआ, इस अवधि के दौरान 473% रिटर्न मिला। इसकी तुलना में, सेंसेक्स तीन सालों में 49.57% चढ़ा है। पिछले सत्र में त्रिवेणी टर्बाइन का शेयर 555.20 रुपये पर बंद हुआ था।

बीएसई पर शेयर

आज बीएसई पर शेयर 564.20 रुपये पर खुला। इस साल पावर सेक्टर के शेयर में 32% की तेजी आई है और एक साल में 38.24% की तेजी आई है। मंगलवार को फर्म के कुल 0.13 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 70.02 लाख रुपये का कारोबार हुआ। फर्म का मार्केट कैप 17,624 करोड़ रुपये रहा। 26 अक्टूबर, 2023 को शेयर 52-सप्ताह के निचले स्तर 311.85 रुपये और 3 मई, 2024 को 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 596.65 रुपये पर पहुंच गया।

शुद्ध लाभ में वृद्धि 

पिछले वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में त्रिवेणी टर्बाइन ने शुद्ध लाभ में 30% की वृद्धि दर्ज करते हुए 68 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जबकि दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान यह 52.60 करोड़ रुपये था।पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कुल आय बढ़कर 448.92 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 337.70 करोड़ रुपये थी। दिसंबर 2023 तिमाही में व्यय बढ़कर 354.06 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 267.66 करोड़ रुपये था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
May 14, 2024